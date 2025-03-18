Дмитриев: под руководством Путина и Трампа мир стал намного безопаснее
Под руководством президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа мир стал намного безопаснее, написал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.
«Исторически! Эпично!» – написал Дмитриев в то время, когда лидеры РФ и США проводили телефонный разговор.
Дмитриев принимал участие во встрече российской и американской делегаций в Саудовской Аравии 18 февраля. Тогда он охарактеризовал переговоры, как позитивные и уважительные. Сообщалось, что в ходе разговора стороны обсудили перспективы нормализации двусторонних отношений, а также договорились о совместной работе по урегулированию конфликта вокруг Украины.
18 марта состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Переговоры начались в 10:00 по восточному времени (18:00 по мск) и проходили более 1,5 часов.