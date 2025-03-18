Дмитриев: под руководством Путина и Трампа мир стал намного безопаснее

Дмитриев принимал участие во встрече российской и американской делегаций в Саудовской Аравии 18 февраля. Тогда он охарактеризовал переговоры, как позитивные и уважительные. Сообщалось, что в ходе разговора стороны обсудили перспективы нормализации двусторонних отношений, а также договорились о совместной работе по урегулированию конфликта вокруг Украины.