Госдеп: причины украинского конфликта можно обсуждать после прекращения огня
Причины украинского конфликта можно будет обсудить после прекращения огня, заявила руководитель пресс-службы госдепартамента США Тэмми Брюс в ходе брифинга. Трансляция мероприятия проводилась на официальном сайте госдепа.
Брюс заявила, что о долгосрочном мире между Россией и Украиной также можно будет говорить после достижении договоренности о прекращении огня.
18 марта президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонные переговоры, по итогам которых российский лидер согласился с предложением Трампа остановить удары по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киев будет соблюдать режим прекращения ударов по объектам энергетики, если соответствующая договоренность будет достигнута в ходе технической встречи с представителями США в Саудовской Аравии.
Вместе с тем Вооруженные силы России прекратили нанесение ударов по украинской энергетике, однако украинская сторона продолжает проведение подобных атак, заявили 24 марта в Минобороны РФ.