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Госдеп: причины украинского конфликта можно обсуждать после прекращения огня

Ведомости

Причины украинского конфликта можно будет обсудить после прекращения огня, заявила руководитель пресс-службы госдепартамента США Тэмми Брюс в ходе брифинга. Трансляция мероприятия проводилась на официальном сайте госдепа.

Брюс заявила, что о долгосрочном мире между Россией и Украиной также можно будет говорить после достижении договоренности о прекращении огня.

18 марта президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонные переговоры, по итогам которых российский лидер согласился с предложением Трампа остановить удары по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киев будет соблюдать режим прекращения ударов по объектам энергетики, если соответствующая договоренность будет достигнута в ходе технической встречи с представителями США в Саудовской Аравии.

Вместе с тем Вооруженные силы России прекратили нанесение ударов по украинской энергетике, однако украинская сторона продолжает проведение подобных атак, заявили 24 марта в Минобороны РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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