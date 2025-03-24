РФ и Белоруссия обсудили сотрудничество в рамках добычи редкоземельных металлов
В ходе рабочего визита в Москву делегация министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии во главе с министром Сергеем Масляком провела встречу с заместителем главы Минприроды РФ Дмитрием Тетенькиным, сообщается в Telegram-канале белорусского ведомства.
В ходе встречи представители министерств обсудили потенциал разработки залежей редкоземельных металлов стран, технологии и используемое оборудование для добычи и переработки металлов, потенциал их извлечения из отходов недропользования и промышленности, а также направления сотрудничества в области разведки, добычи и переработки редкоземельных металлов, говорится в сообщении.
В начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости заняться поиском редкоземельных металлов в республике. Кроме того, он призвал «разведать» химию, газ, нефть и другое. Соответствующая задача уже передана министерствам, пояснил белорусский лидер. Лукашенко также подчеркнул, что считает эту проблему «актуальнейшей» в будущем.
24 февраля президент России Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов, в ходе которого заявил, что Москва готова работать с Вашингтоном по редкоземельным металлам, в том числе на территории регионов, включенных в состав РФ осенью 2022 г. Президент США Дональд Трамп отмечал, что в России есть «огромные запасы» редкоземельных металлов, которые Вашингтон мог бы использовать.