РФ и Белоруссия обсудили сотрудничество в рамках добычи редкоземельных металлов

24 февраля президент России Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов, в ходе которого заявил, что Москва готова работать с Вашингтоном по редкоземельным металлам, в том числе на территории регионов, включенных в состав РФ осенью 2022 г. Президент США Дональд Трамп отмечал, что в России есть «огромные запасы» редкоземельных металлов, которые Вашингтон мог бы использовать.