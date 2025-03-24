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РФ и Белоруссия обсудили сотрудничество в рамках добычи редкоземельных металлов

Ведомости

В ходе рабочего визита в Москву делегация министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии во главе с министром Сергеем Масляком провела встречу с заместителем главы Минприроды РФ Дмитрием Тетенькиным, сообщается в Telegram-канале белорусского ведомства.

В ходе встречи представители министерств обсудили потенциал разработки залежей редкоземельных металлов стран, технологии и используемое оборудование для добычи и переработки металлов, потенциал их извлечения из отходов недропользования и промышленности, а также направления сотрудничества в области разведки, добычи и переработки редкоземельных металлов, говорится в сообщении.

В начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости заняться поиском редкоземельных металлов в республике. Кроме того, он призвал «разведать» химию, газ, нефть и другое. Соответствующая задача уже передана министерствам, пояснил белорусский лидер. Лукашенко также подчеркнул, что считает эту проблему «актуальнейшей» в будущем.

24 февраля президент России Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов, в ходе которого заявил, что Москва готова работать с Вашингтоном по редкоземельным металлам, в том числе на территории регионов, включенных в состав РФ осенью 2022 г. Президент США Дональд Трамп отмечал, что в России есть «огромные запасы» редкоземельных металлов, которые Вашингтон мог бы использовать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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