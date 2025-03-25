Замглавы польского МИДа рассказал о своей борьбе с алкоголизмом
Замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна признался, что страдал алкогольной зависимостью, но «восстановил контроль над своим здоровьем». Об этом он написал в X.
«Я сообщаю, что столкнулся с проблемой злоупотребления алкоголем», – сообщил замминистра.
По его словам, в борьбе с зависимостью его поддержали семья, друзья, медики. Шейна извинился перед всеми, кого «коснулась» его «проблема». Он также сообщил, что заявление о терапии было рассмотрено польским Агентством внутренней безопасности.
ТАСС уточняет, что заявление Шейны было сделано после материала Gazeta Wyborcza от 17 марта, в котором приводились комментарии людей из партийного окружения замминистра – они рассказали, что он приходил на рабочие мероприятия в нетрезвом виде.