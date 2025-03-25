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ВС РФ взяли под контроль Мирное в ДНР и Малые Щербаки в Запорожской области

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под свой контроль поселок городского типа (пгт) Мирное в Донецкой народной республике (ДНР) и село Малые Щербаки в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В сообщении министерства указано, что Мирное было взято под контроль в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Запад». Малые Щербаки, в свою очередь, перешли российским военным в результате действий подразделения группировки войск «Днепр».

9 марта ВС РФ взяли под контроль село Константинополь в ДНР. Позже российские военные создали в населенном пункте коридор для эвакуации. Сообщалось, что коридор был создан, чтобы обезопасить мирных жителей от прилетов FPV-дронов вооруженных сил Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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