ВС РФ взяли под контроль Мирное в ДНР и Малые Щербаки в Запорожской области
Вооруженные силы (ВС) России взяли под свой контроль поселок городского типа (пгт) Мирное в Донецкой народной республике (ДНР) и село Малые Щербаки в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
В сообщении министерства указано, что Мирное было взято под контроль в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Запад». Малые Щербаки, в свою очередь, перешли российским военным в результате действий подразделения группировки войск «Днепр».