Белоруссия продлила запрет на ввоз некоторых товаров через границу с Литвой

Последний раз запрет, введенный в марте прошлого года, был продлен до 1 апреля 2025 г. Ограничения распространяются на вина, пиво, вермуты, этиловый спирт, уксус, шины и покрышки, одежду и др. Запрет является ответом на меры Литвы о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска на границе с Белоруссией.