Белоруссия продлила запрет на ввоз некоторых товаров через границу с Литвой
Правительство Белоруссии продлило запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовскую границу до 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского совета министров.
Изменения внесены в постановление от 14 марта 2024 г., которым установлен запрет на перемещение через пункты пропуска на границе с Литвой ряда товаров, ввозимых для реализации независимо от страны их происхождения.
Постановление было подписано премьер-министром республики Александром Турчиным.
Последний раз запрет, введенный в марте прошлого года, был продлен до 1 апреля 2025 г. Ограничения распространяются на вина, пиво, вермуты, этиловый спирт, уксус, шины и покрышки, одежду и др. Запрет является ответом на меры Литвы о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска на границе с Белоруссией.
В июле 2024 г. Литва и Латвия ввели запрет на въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами. Для лиц, находящихся на территории республик с номерами РБ, предусмотрен штраф и конфискация автомобиля.