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Белоруссия продлила запрет на ввоз некоторых товаров через границу с Литвой

Ведомости

Правительство Белоруссии продлило запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовскую границу до 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского совета министров.

Изменения внесены в постановление от 14 марта 2024 г., которым установлен запрет на перемещение через пункты пропуска на границе с Литвой ряда товаров, ввозимых для реализации независимо от страны их происхождения.

Постановление было подписано премьер-министром республики Александром Турчиным.

Последний раз запрет, введенный в марте прошлого года, был продлен до 1 апреля 2025 г. Ограничения распространяются на вина, пиво, вермуты, этиловый спирт, уксус, шины и покрышки, одежду и др. Запрет является ответом на меры Литвы о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска на границе с Белоруссией.

В июле 2024 г. Литва и Латвия ввели запрет на въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами. Для лиц, находящихся на территории республик с номерами РБ, предусмотрен штраф и конфискация автомобиля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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