Песков заявил о продолжении контактов России и США

По словам представителя Кремля касательно черноморской зерновой инициативы, она может быть активирована после выполнения нескольких условий. Фактически это то же, что включала в себя черноморская инициатива при гарантиях генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Песков напомнил, что прежняя зерновая сделка некоторое время работала, в рамках нее выполнялись почти все условия, кроме того, что касалось гарантий для России. В этот раз справедливость должна восторжествовать.