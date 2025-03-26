Песков заявил о продолжении контактов России и США
Контакты между Россией и США продолжаются и идут весьма интенсивно. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Именно благодаря этим контактам удалось достаточно быстро вчера согласовать перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме», – подчеркнул Песков.
Он добавил, что российская сторона удовлетворена тем, насколько прагматично, конструктивно и результативно развивается диалог с Вашингтоном.
По словам представителя Кремля касательно черноморской зерновой инициативы, она может быть активирована после выполнения нескольких условий. Фактически это то же, что включала в себя черноморская инициатива при гарантиях генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Песков напомнил, что прежняя зерновая сделка некоторое время работала, в рамках нее выполнялись почти все условия, кроме того, что касалось гарантий для России. В этот раз справедливость должна восторжествовать.
24 марта делегации России и США провели переговоры в Эр-Рияде. Встреча проводилась в закрытом формате и длилась более 12 часов. На следующий день Белый дом по итогам переговоров сообщил, что стороны достигли соглашения о безопасности судоходства в Черном море и исключении применения силы и военного использования коммерческих судов. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона поддерживает возобновление черноморской инициативы в форме, «более приемлемой для всех».
В тот же день и в том же месте состоялись переговоры США и Украины. Делегации также договорились о безопасности судоходства, исключении силы и о предотвращении использования коммерческих судов в военных целях в Черном море.