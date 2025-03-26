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Песков заявил о продолжении контактов России и США

Ведомости

Контакты между Россией и США продолжаются и идут весьма интенсивно. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Именно благодаря этим контактам удалось достаточно быстро вчера согласовать перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме», – подчеркнул Песков.

Он добавил, что российская сторона удовлетворена тем, насколько прагматично, конструктивно и результативно развивается диалог с Вашингтоном.

По словам представителя Кремля касательно черноморской зерновой инициативы, она может быть активирована после выполнения нескольких условий. Фактически это то же, что включала в себя черноморская инициатива при гарантиях генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Песков напомнил, что прежняя зерновая сделка некоторое время работала, в рамках нее выполнялись почти все условия, кроме того, что касалось гарантий для России. В этот раз справедливость должна восторжествовать.

24 марта делегации России и США провели переговоры в Эр-Рияде. Встреча проводилась в закрытом формате и длилась более 12 часов. На следующий день Белый дом по итогам переговоров сообщил, что стороны достигли соглашения о безопасности судоходства в Черном море и исключении применения силы и военного использования коммерческих судов. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона поддерживает возобновление черноморской инициативы в форме, «более приемлемой для всех».

В тот же день и в том же месте состоялись переговоры США и Украины. Делегации также договорились о безопасности судоходства, исключении силы и о предотвращении использования коммерческих судов в военных целях в Черном море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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