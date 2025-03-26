Минобороны: потери ВСУ на Курском направлении превысили 70 000 военных

ВСУ нарушили госграницу РФ и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. В регионе были введены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. В Киеве заявляли, что операция на Курском направлении должна была отвлечь Вооруженные силы России с других участков фронта и укрепить позиции Украины на потенциальных переговорах об урегулировании конфликта.