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Минобороны: потери ВСУ на Курском направлении превысили 70 000 военных

Ведомости

За время боевых действий на Курском направлении вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 70 190 военнослужащих, заявило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Вторжение украинских войск в регион произошло 6 августа 2024 г.

В частности, за минувшие сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих. Кроме того, уничтожены танк, бронетранспортер, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, пункт управления БПЛА и склад боеприпасов противника, утверждает российское ведомство. Генштаб ВСУ свои потери не раскрывает.

В контексте боевых действий Минобороны РФ в сегодняшней сводке упоминает населенные пункты Суджанского района Курской области (Гоголевку, Горналь, Гуево и Олешню), а также ряд территорий в Сумской области Украины.

ВСУ нарушили госграницу РФ и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. В регионе были введены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. В Киеве заявляли, что операция на Курском направлении должна была отвлечь Вооруженные силы России с других участков фронта и укрепить позиции Украины на потенциальных переговорах об урегулировании конфликта.

25 марта президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по культуре и искусству заявил, что регион после вторжения ВСУ полностью восстановят, на это будут выделены все необходимые средства. Он также пообещал, что российские власти не оставят без внимания людей, проживающих в Курской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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