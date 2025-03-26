Минобороны: потери ВСУ на Курском направлении превысили 70 000 военных
За время боевых действий на Курском направлении вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 70 190 военнослужащих, заявило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Вторжение украинских войск в регион произошло 6 августа 2024 г.
В частности, за минувшие сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих. Кроме того, уничтожены танк, бронетранспортер, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, пункт управления БПЛА и склад боеприпасов противника, утверждает российское ведомство. Генштаб ВСУ свои потери не раскрывает.
В контексте боевых действий Минобороны РФ в сегодняшней сводке упоминает населенные пункты Суджанского района Курской области (Гоголевку, Горналь, Гуево и Олешню), а также ряд территорий в Сумской области Украины.
ВСУ нарушили госграницу РФ и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. В регионе были введены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. В Киеве заявляли, что операция на Курском направлении должна была отвлечь Вооруженные силы России с других участков фронта и укрепить позиции Украины на потенциальных переговорах об урегулировании конфликта.
25 марта президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по культуре и искусству заявил, что регион после вторжения ВСУ полностью восстановят, на это будут выделены все необходимые средства. Он также пообещал, что российские власти не оставят без внимания людей, проживающих в Курской области.