Путин: Курская область будет полностью восстановлена

После вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область регион будет полностью восстановлен, на это будут выделены все необходимые средства, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по культуре и искусству. Трансляцию мероприятия проводит Кремль.