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Путин: Курская область будет полностью восстановлена

Ведомости

После вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область регион будет полностью восстановлен, на это будут выделены все необходимые средства, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по культуре и искусству. Трансляцию мероприятия проводит Кремль.

Глава государства отметил, что российские власти не оставят без внимания людей, проживающих в Курской области.

В ходе прямой линии 19 марта Путин также заявлял, что Курская область будет полностью восстановлена. «Будем восстанавливать и дорожную сеть, и коммунальную инфраструктуру, и объекты социального назначения, школы, детские сады. Будем восстанавливать клубы, жилье», – подчеркнул президент РФ.

6 августа 2024 г. украинская армия вторглась в Курскую область, в регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. К 12 марта 2025 г. российская армия вернула контроль над 86% от занятой ВСУ территории региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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