Путин: Курская область будет полностью восстановлена
После вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область регион будет полностью восстановлен, на это будут выделены все необходимые средства, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по культуре и искусству. Трансляцию мероприятия проводит Кремль.
Глава государства отметил, что российские власти не оставят без внимания людей, проживающих в Курской области.
В ходе прямой линии 19 марта Путин также заявлял, что Курская область будет полностью восстановлена. «Будем восстанавливать и дорожную сеть, и коммунальную инфраструктуру, и объекты социального назначения, школы, детские сады. Будем восстанавливать клубы, жилье», – подчеркнул президент РФ.
6 августа 2024 г. украинская армия вторглась в Курскую область, в регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. К 12 марта 2025 г. российская армия вернула контроль над 86% от занятой ВСУ территории региона.