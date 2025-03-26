Стала известна программа конференции по ИИ в Национальном центре «Россия»Политтехнологи, социологи и представители бизнеса обсудят, как он влияет на социальные процессы
4 апреля в Москве, на территории Национального центра «Россия», пройдет дискуссия, посвященная новым тенденциям в политическом консалтинге и цифровым технологиям в области электоральных процессов. На конференции соберутся представители компаний – разработчиков российского программного обеспечения, практикующие политтехнологи, социологи и представители регуляторов.
Организатором выступает Российская ассоциация политконсультантов (РАПК) при поддержке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Информационным партнером – «Ведомости». Участники мероприятия будут обсуждать использование искусственного интеллекта (ИИ) в социальной архитектуре и политконсалтинге, современные тенденции и перспективы развития данной области, делиться успешными кейсами и прогнозами.
Организаторы не намерены заранее предлагать участникам рынка конкретные решения, заявил «Ведомостям» исполнительный вице-президент РАПК Фирдус Алиев: «Безусловно, сейчас всем важно послушать, кто и как с помощью новых технологий может нарисовать картинку, написать текст или вести Telegram-канал. Но мы во многом задумали мировоззренческую конференцию». Тема ИИ в политконсалтинге и социальной архитектуре требует разностороннего обсуждения с учетом того, что к нему по-разному относятся даже в отрасли, отмечает Алиев. К примеру, представители разных поколений относятся к практическому применению нейросетей или «с внутренним скепсисом», или, напротив, «целиком уходят в работу с искусственным интеллектом».
Важно понять, какой подход правильный, с учетом того, что еще пять лет назад шли жаркие дискуссии о необходимости применения интернет-технологий, говорит Алиев. Впрочем, их активному внедрению помогла и пандемия коронавируса. Важно понять, отметил исполнительный вице-президент РАПК, как к использованию в политконсалтинге и социальной архитектуре ИИ относятся регуляторы, поскольку это новое явление. И наконец, получить отзыв от социологов, которые видят, как такие методы работы воспринимаются людьми.
Нейросети и искусственный интеллект
Планируется, что откроет мероприятие заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов, который представит доклад о цифровом государстве и социальной архитектуре. Далее последует обсуждение влияния нейросетей и искусственного интеллекта на социальную архитектуру с участием Дмитрия Данильца («Амбердата»), Ильи Бугаева (НИО «Массперс»), Николая Деревцова (агентство «Социальные сети»), Сергея Мощенкова (PolitProject), Александра Назарова (политтехнолог) и Александра Серавина («Единая Россия»). Модератором дискуссии будет Екатерина Кинякина (газета «Ведомости»).
Затем Андрей Комиссаров («Самолетум», Альянс ИИ) расскажет о текущем состоянии и дальнейших перспективах отечественного рынка нейросетей.
Научно-технический прогресс и политика
Следом пройдет выступление политолога Глеба Кузнецова, который рассмотрит влияние цифровизации, искусственного интеллекта и биотехнологий на общественные и политические изменения. После этого руководитель по развитию экспертизы и компетенций НТЦ ГРЧЦ Анна Гущина и руководитель юридической практики Станислав Махортов (НТЦ ГРЧЦ) расскажут о развитии искусственного интеллекта в информационном пространстве.
После небольшого перерыва президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов и директор Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) НИУ ВШЭ Евгений Михайленко (НИУ ВШЭ) проанализируют типичные ошибки, возникающие при применении нейросетей в управлении и социально-политических исследованиях.
Нейрометоды и метанавыки
Управляющий директор ФОМ, член Попечительского совета фонда Future Research Лариса Паутова выступит с докладом о нейрометодах и метанавыках социальных архитекторов. Завершат мероприятие президент РАПК Григорий Казанков и вице-президент РАПК Фирдус Алиев. Подробная программа конференции доступна на сайте РАПК.