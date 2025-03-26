Стала известна программа конференции по ИИ в Национальном центре «Россия»

Организаторы не намерены заранее предлагать участникам рынка конкретные решения, заявил «Ведомостям» исполнительный вице-президент РАПК Фирдус Алиев: «Безусловно, сейчас всем важно послушать, кто и как с помощью новых технологий может нарисовать картинку, написать текст или вести Telegram-канал. Но мы во многом задумали мировоззренческую конференцию». Тема ИИ в политконсалтинге и социальной архитектуре требует разностороннего обсуждения с учетом того, что к нему по-разному относятся даже в отрасли, отмечает Алиев. К примеру, представители разных поколений относятся к практическому применению нейросетей или «с внутренним скепсисом», или, напротив, «целиком уходят в работу с искусственным интеллектом».