Газета
Телеграм
/ Технологии

Стала известна программа конференции по ИИ в Национальном центре «Россия»

Политтехнологи, социологи и представители бизнеса обсудят, как он влияет на социальные процессы
Ведомости
Freepik

4 апреля в Москве, на территории Национального центра «Россия», пройдет дискуссия, посвященная новым тенденциям в политическом консалтинге и цифровым технологиям в области электоральных процессов. На конференции соберутся представители компаний – разработчиков российского программного обеспечения, практикующие политтехнологи, социологи и представители регуляторов.

Организатором выступает Российская ассоциация политконсультантов (РАПК) при поддержке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Информационным партнером – «Ведомости». Участники мероприятия будут обсуждать использование искусственного интеллекта (ИИ) в социальной архитектуре и политконсалтинге, современные тенденции и перспективы развития данной области, делиться успешными кейсами и прогнозами.

Организаторы не намерены заранее предлагать участникам рынка конкретные решения, заявил «Ведомостям» исполнительный вице-президент РАПК Фирдус Алиев: «Безусловно, сейчас всем важно послушать, кто и как с помощью новых технологий может нарисовать картинку, написать текст или вести Telegram-канал. Но мы во многом задумали мировоззренческую конференцию». Тема ИИ в политконсалтинге и социальной архитектуре требует разностороннего обсуждения с учетом того, что к нему по-разному относятся даже в отрасли, отмечает Алиев. К примеру, представители разных поколений относятся к практическому применению нейросетей или «с внутренним скепсисом», или, напротив, «целиком уходят в работу с искусственным интеллектом».

Важно понять, какой подход правильный, с учетом того, что еще пять лет назад шли жаркие дискуссии о необходимости применения интернет-технологий, говорит Алиев. Впрочем, их активному внедрению помогла и пандемия коронавируса. Важно понять, отметил исполнительный вице-президент РАПК, как к использованию в политконсалтинге и социальной архитектуре ИИ относятся регуляторы, поскольку это новое явление. И наконец, получить отзыв от социологов, которые видят, как такие методы работы воспринимаются людьми.

Нейросети и искусственный интеллект

Планируется, что откроет мероприятие заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов, который представит доклад о цифровом государстве и социальной архитектуре. Далее последует обсуждение влияния нейросетей и искусственного интеллекта на социальную архитектуру с участием Дмитрия Данильца («Амбердата»), Ильи Бугаева (НИО «Массперс»), Николая Деревцова (агентство «Социальные сети»), Сергея Мощенкова (PolitProject), Александра Назарова (политтехнолог) и Александра Серавина («Единая Россия»). Модератором дискуссии будет Екатерина Кинякина (газета «Ведомости»).

Затем Андрей Комиссаров («Самолетум», Альянс ИИ) расскажет о текущем состоянии и дальнейших перспективах отечественного рынка нейросетей.

Научно-технический прогресс и политика

Следом пройдет выступление политолога Глеба Кузнецова, который рассмотрит влияние цифровизации, искусственного интеллекта и биотехнологий на общественные и политические изменения. После этого руководитель по развитию экспертизы и компетенций НТЦ ГРЧЦ Анна Гущина и руководитель юридической практики Станислав Махортов (НТЦ ГРЧЦ) расскажут о развитии искусственного интеллекта в информационном пространстве.

После небольшого перерыва президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов и директор Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) НИУ ВШЭ Евгений Михайленко (НИУ ВШЭ) проанализируют типичные ошибки, возникающие при применении нейросетей в управлении и социально-политических исследованиях.

Нейрометоды и метанавыки

Управляющий директор ФОМ, член Попечительского совета фонда Future Research Лариса Паутова выступит с докладом о нейрометодах и метанавыках социальных архитекторов. Завершат мероприятие президент РАПК Григорий Казанков и вице-президент РАПК Фирдус Алиев. Подробная программа конференции доступна на сайте РАПК.

В марте «Ведомости» сообщали, что российский бизнес может ежегодно экономить свыше 4 трлн руб. благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта. Эксперты отмечают, что и ближайшие выборы будут сильно отличаться от прошлых кампаний из-за появления новых технологий.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных