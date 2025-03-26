Reuters: ЕС не обсуждает возвращение российских банков в SWIFT
Европейский союз не обсуждает вопрос возвращения российских банков в систему SWIFT. Об этом заявил официальный представитель кабмина Германии на брифинге в Берлине. Его слова публикует Reuters.
Чиновник подчеркнул, что система SWIFT находится под юрисдикцией Бельгии и регулируется законодательством Евросоюза.
«Мне ничего не известно о каких-либо усилиях в Европе, направленных на снятие этих санкций», – заявил он, комментируя требование России о смягчении ограничений в обмен на соглашение по безопасности в Черном море.
25 марта в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США с делегацией России. Встреча в закрытом формате длилась более 12 часов с несколькими перерывами. Основной ее темой был вопрос, связанный с «черноморской инициативой». Вашингтон и Москва достигли соглашения о безопасности судоходства в Черном море. В Белом доме сообщили, что стороны договорились о недопустимости применения силы в акватории и использования коммерческих судов в военных целях.
Москва добивается возвращения Россельхозбанка и других финансовых учреждений в SWIFT, чтобы обеспечить операции по международной торговле продовольствием и удобрениями. Россия настаивает на отмене ограничений, касающихся страхования грузов, захода судов в порты и поставок сельхозтехники.