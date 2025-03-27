Лавров рассказал о подготовке визита Путина в Индию
В стадии подготовки находится сейчас официальный визит президента России Владимира Путина в Индию. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений».
Конкретных сроков пока не называют. Еще в январе индийский дипломат Рандхир Джайсвал заявлял, что Москва и Нью-Дели согласовывают даты визита российского лидера.
В ноябре 2024 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что после двух визитов премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию ожидается ответный визит Путина. По его словам, Москва придает этому событию «очень большое значение» и ведет тщательную подготовку.
Моди дважды приезжал в Россию в 2024 г. – 8–9 июля и 22–23 октября в рамках саммита БРИКС. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказывал, что окончательная дата визита будет определена в начале 2025 г.