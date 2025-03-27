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Лавров рассказал о подготовке визита Путина в Индию

Ведомости

В стадии подготовки находится сейчас официальный визит президента России Владимира Путина в Индию. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений».

«Готовится визит главы российского государства в Индию», – отметил Лавров (цитата по ТАСС).

Конкретных сроков пока не называют. Еще в январе индийский дипломат Рандхир Джайсвал заявлял, что Москва и Нью-Дели согласовывают даты визита российского лидера.

В ноябре 2024 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что после двух визитов премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию ожидается ответный визит Путина. По его словам, Москва придает этому событию «очень большое значение» и ведет тщательную подготовку.

Моди дважды приезжал в Россию в 2024 г. – 8–9 июля и 22–23 октября в рамках саммита БРИКС. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказывал, что окончательная дата визита будет определена в начале 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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