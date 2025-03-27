Венгерский министр Сийярто опубликовал фото с пробежки по Москве
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опубликовал в соцсетях фотографию с утренней пробежки по Воробьевым горам перед официальными встречами в Москве. В своем посте на платформе Facebook (принадлежит компании Meta,
На фотографии дипломат запечатлен в спортивном костюме, желтых кроссовках и теплой шапке на фоне главного здания МГУ. Он бежит по Воробьевской набережной.
Накануне Сийярто встретился с вице-премьером Александром Новаком, с которым обсудил развитие торгово-экономического сотрудничества, поставки нефти и газа в Венгрию, а также реализацию совместных энергетических проектов, включая строительство АЭС «Пакш-2».
Новак подчеркнул важность продолжения работы по ранее достигнутым соглашениям, а также укрепления двустороннего сотрудничества в ключевых отраслях. Сийярто, в свою очередь, подтвердил заинтересованность Венгрии в энергетическом партнерстве с Россией и выразил готовность обсуждать финансирование строительства АЭС в условиях внешних ограничений.
24 марта глава венгерского МИД сообщал, что в рамках визита в Москву намерен встретиться с членами правительства РФ и обсудить не только энергетические вопросы, но и ход переговоров между Россией и США по Украине.