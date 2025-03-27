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Венгерский министр Сийярто опубликовал фото с пробежки по Москве

Ведомости

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опубликовал в соцсетях фотографию с утренней пробежки по Воробьевым горам перед официальными встречами в Москве. В своем посте на платформе Facebook (принадлежит компании Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)) он подписал снимок словами: «Набираемся сил».

На фотографии дипломат запечатлен в спортивном костюме, желтых кроссовках и теплой шапке на фоне главного здания МГУ. Он бежит по Воробьевской набережной.

Накануне Сийярто встретился с вице-премьером Александром Новаком, с которым обсудил развитие торгово-экономического сотрудничества, поставки нефти и газа в Венгрию, а также реализацию совместных энергетических проектов, включая строительство АЭС «Пакш-2».

Новак подчеркнул важность продолжения работы по ранее достигнутым соглашениям, а также укрепления двустороннего сотрудничества в ключевых отраслях. Сийярто, в свою очередь, подтвердил заинтересованность Венгрии в энергетическом партнерстве с Россией и выразил готовность обсуждать финансирование строительства АЭС в условиях внешних ограничений.

24 марта глава венгерского МИД сообщал, что в рамках визита в Москву намерен встретиться с членами правительства РФ и обсудить не только энергетические вопросы, но и ход переговоров между Россией и США по Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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