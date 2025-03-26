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Вице-премьер Новак провел встречу с главой МИД Венгрии

Ведомости

Вице-премьер России Александр Новак провел рабочую встречу с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, сообщает правительство РФ.

Сообщается, что в ходе встречи представители стран обсудили вопросы развития двусторонних торгово-экономических отношений, условия расширения российско-венгерского сотрудничества в нефтегазовых и энергетических проектах, а также условия поставок российских нефти и газа в Венгрию и сотрудничество в атомной сфере.

По мнению вице-премьера, в текущих условиях странам целесообразно продолжить реализацию ранее достигнутых соглашений в стратегически важных областях, а также сохранять и развивать накопленный опыт двустороннего сотрудничества во всех аспектах российско-венгерских отношений.

Сийярто, в свою очередь, отметил, что венгерская сторона рассчитывает на продолжение энергетического сотрудничества с Россией и ценит его результаты. Он подчеркнул, что Венгрия приветствует продолжающуюся реализацию проекта по строительству АЭС «Пакш-2» и нацелена на диалог по решению вопросов, связанных с финансированием проекта в условиях внешних ограничений.

Венгрия продолжает оставаться значимым партнером России в сфере поставок нефти и газа. Сообщается, что в 2024 г. по южной ветке нефтепровода «Дружба» было поставлено 4,78 млн т нефти, а в январе – феврале 2025 г. – 956 000 т. Новак акцентировал внимание на важности надежности поставок энергоносителей для Будапешта и выразил готовность предпринять все необходимые меры для обеспечения бесперебойности и предсказуемости данных поставок.

В 2024 г. объем поставок российского газа в Венгрию достиг рекордных 8,6 млрд куб. м. К 1 марта 2025 г. он составил 1,18 млрд куб. м.

24 марта Сийярто сообщал, что на этой неделе планирует встретиться с членами правительства РФ в Москве, в частности, обсудить ход переговоров России и США по Украине. «На этой неделе у меня состоится прямой обмен мнениями с членами российского правительства о том, где, в какой форме и с кем это [переговоры по Украине] будет происходить в ближайшие дни», – сказал Сийярто (цитата по «РИА Новости»).

18 августа 2023 г. Россия и Венгрия подписали документы о переходе к этапу непосредственного сооружения АЭС «Пакш-2». Сообщалось, что строительство АЭС в Венгрии начнется в 2024 г. Проект включает в себя сооружение энергоблоков №5 и №6 по российским технологиям, за их создание отвечает «Росатом». В июле госкорпорация приступила к работам первого этапа, на стройплощадке «Пакш-2» началось сооружение противофильтрационной завесы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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