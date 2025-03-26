Вице-премьер Новак провел встречу с главой МИД Венгрии
Вице-премьер России Александр Новак провел рабочую встречу с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, сообщает правительство РФ.
Сообщается, что в ходе встречи представители стран обсудили вопросы развития двусторонних торгово-экономических отношений, условия расширения российско-венгерского сотрудничества в нефтегазовых и энергетических проектах, а также условия поставок российских нефти и газа в Венгрию и сотрудничество в атомной сфере.
По мнению вице-премьера, в текущих условиях странам целесообразно продолжить реализацию ранее достигнутых соглашений в стратегически важных областях, а также сохранять и развивать накопленный опыт двустороннего сотрудничества во всех аспектах российско-венгерских отношений.
Сийярто, в свою очередь, отметил, что венгерская сторона рассчитывает на продолжение энергетического сотрудничества с Россией и ценит его результаты. Он подчеркнул, что Венгрия приветствует продолжающуюся реализацию проекта по строительству АЭС «Пакш-2» и нацелена на диалог по решению вопросов, связанных с финансированием проекта в условиях внешних ограничений.
Венгрия продолжает оставаться значимым партнером России в сфере поставок нефти и газа. Сообщается, что в 2024 г. по южной ветке нефтепровода «Дружба» было поставлено 4,78 млн т нефти, а в январе – феврале 2025 г. – 956 000 т. Новак акцентировал внимание на важности надежности поставок энергоносителей для Будапешта и выразил готовность предпринять все необходимые меры для обеспечения бесперебойности и предсказуемости данных поставок.
В 2024 г. объем поставок российского газа в Венгрию достиг рекордных 8,6 млрд куб. м. К 1 марта 2025 г. он составил 1,18 млрд куб. м.
24 марта Сийярто сообщал, что на этой неделе планирует встретиться с членами правительства РФ в Москве, в частности, обсудить ход переговоров России и США по Украине. «На этой неделе у меня состоится прямой обмен мнениями с членами российского правительства о том, где, в какой форме и с кем это [переговоры по Украине] будет происходить в ближайшие дни», – сказал Сийярто (цитата по «РИА Новости»).
18 августа 2023 г. Россия и Венгрия подписали документы о переходе к этапу непосредственного сооружения АЭС «Пакш-2». Сообщалось, что строительство АЭС в Венгрии начнется в 2024 г. Проект включает в себя сооружение энергоблоков №5 и №6 по российским технологиям, за их создание отвечает «Росатом». В июле госкорпорация приступила к работам первого этапа, на стройплощадке «Пакш-2» началось сооружение противофильтрационной завесы.