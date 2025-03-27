Лукашенко пообещал не печатать деньги в Белоруссии из-за риска инфляции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что в стране не планируется запуск денежного печатного станка, так как это может привести к быстрому росту инфляции. Его слова публикует «БелТА».
Лидер страны комментировал обсуждения прихода новых кадров в руководство Нацбанка. После этого появились опасения, что те «включат станок».
«Мы не та страна, чтобы сегодня включить станок и начать печатать деньги. Это завтра моментом выльется в инфляцию», – сказал Лукашенко.
Президент считает, что его оппоненты пытаются вызвать панику среди населения, создавая страх перед возможной инфляцией. По мнению Лукашенко, в настоящее время экономическая ситуация в стране остается стабильной.
25 марта Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии, получив на выборах 86,8% голосов избирателей. Глава страны поздравил с этим всех жителей, подчеркивая, что считает этот успех общим достижением миллионов белорусов.