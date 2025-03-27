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Лукашенко пообещал не печатать деньги в Белоруссии из-за риска инфляции

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что в стране не планируется запуск денежного печатного станка, так как это может привести к быстрому росту инфляции. Его слова публикует «БелТА».

Лидер страны комментировал обсуждения прихода новых кадров в руководство Нацбанка. После этого появились опасения, что те «включат станок».

«Мы не та страна, чтобы сегодня включить станок и начать печатать деньги. Это завтра моментом выльется в инфляцию», – сказал Лукашенко.

Президент считает, что его оппоненты пытаются вызвать панику среди населения, создавая страх перед возможной инфляцией. По мнению Лукашенко, в настоящее время экономическая ситуация в стране остается стабильной.

25 марта Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии, получив на выборах 86,8% голосов избирателей. Глава страны поздравил с этим всех жителей, подчеркивая, что считает этот успех общим достижением миллионов белорусов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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