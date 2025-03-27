Франко-британская миссия посетит Украину для проработки будущего ВСУ
Франция и Великобритания в ближайшие дни направят на Украину совместную военную делегацию для проработки будущего вооруженных сил Украины (ВСУ) и обсуждения возможного развертывания миротворческих европейских сил на территории страны после достижения мирного соглашения. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон по итогам саммита «коалиции желающих» в Париже, передает Le Figaro.
Макрон рассказал, что совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером они приняли решение уполномочить начальников штабов армий стран, чтобы франко-британская делегация могла тесно работать с украинскими партнерами. Глава Франции отметил, что украинская сторона одобрила это предложение.
27 марта в Париже прошел саммит «коалиции желающих» – группы стран, которые обсуждают возможность развертывания миротворческих сил на Украине в случае прекращения огня. В нем приняли участие ряд лидеров стран Европейского союза (ЕС), а также Канады.
На совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже 27 марта Макрон заявил, что миротворцы, которых европейцы хотят разместить на Украине, при нападении смогут дать «военный ответ». Французский лидер отметил, что миротворческие силы не станут размещаться на линии фронта и их цель не будет заключаться в конфликте с российскими военными. При этом, по словам Макрона, в случае «новой агрессии против украинской территории эти армии будут атакованы».
15 марта в интервью газете Parisien Макрон заявлял, что европейские страны могут направить миротворцев и инструкторов на Украину без согласия России. По его словам, если Киев попросит союзные силы присутствовать на его территории, то решение Москвы не будет иметь значения.