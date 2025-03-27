МИД: размещение «коалиции желающих» на Украине приведет к конфликту РФ с НАТО

Россия выступает против размещения военных из стран НАТО на Украине в рамках так называемой миротворческой операции «коалиции желающих», так как это чревато прямым столкновением с Россией. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.