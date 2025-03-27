МИД: размещение «коалиции желающих» на Украине приведет к конфликту РФ с НАТО
Россия выступает против размещения военных из стран НАТО на Украине в рамках так называемой миротворческой операции «коалиции желающих», так как это чревато прямым столкновением с Россией. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Хотелось бы вновь обратить внимание на то, что Россия категорически против такого сценария, который чреват прямым столкновением России и НАТО», – заявила дипломат.
27 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские миротворцы смогут дать «военный ответ». При этом он отметил, что миротворческие силы не станут размещаться на линии фронта и их цель не будет заключаться в конфликте с российскими военными.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что отправка миротворцев европейских стран на Украину может привести к войне с Россией.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 15 марта провел онлайн-встречу по ситуации на Украине с мировыми лидерами из Европы, Австралии, Канады и Новой Зеландии. В ходе встречи он призвал мировых лидеров продолжать оказывать давление на Россию, чтобы добиться остановки боевых действий и быть готовыми защищать любую сделку по урегулированию самостоятельно посредством «коалиции желающих».