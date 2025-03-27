Путин назвал очевидным стремление США продвигать в Гренландии свои интересы
Стремление США продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике является очевидным, заявил президент России Владимир Путин на VI Арктическом форуме в Мурманске.
Кроме того, Путин связал эти планы с «давними историческими корнями».
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал заинтересованность в установлении контроля над Гренландией, которая является полуавтономной территорией Дании. Он выразил уверенность в том, что у его администрации получится тем или иным способом присоединить остров к США.
24 марта американский президент Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп получит Гренландию, если захочет, несмотря на позицию Европы.
13 марта Трамп заявил, что Гренландия станет частью США и что это необходимо для международной безопасности.
27 марта в Гренландию приезжает американская делегация, в том числе советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и министр энергетики США Крис Райт. Премьер-министр Гренландии, которая является автономным регионом в составе Дании, Муте Эгеде называл такой визит провокацией.