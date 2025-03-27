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Путин назвал очевидным стремление США продвигать в Гренландии свои интересы

Ведомости

Стремление США продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике является очевидным, заявил президент России Владимир Путин на VI Арктическом форуме в Мурманске.

Кроме того, Путин связал эти планы с «давними историческими корнями».

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал заинтересованность в установлении контроля над Гренландией, которая является полуавтономной территорией Дании. Он выразил уверенность в том, что у его администрации получится тем или иным способом присоединить остров к США.

24 марта американский президент Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп получит Гренландию, если захочет, несмотря на позицию Европы.

13 марта Трамп заявил, что Гренландия станет частью США и что это необходимо для международной безопасности.  

27 марта в Гренландию приезжает американская делегация, в том числе советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и министр энергетики США Крис Райт. Премьер-министр Гренландии, которая является автономным регионом в составе Дании, Муте Эгеде называл такой визит провокацией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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