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Международные полеты из аэропорта Алеппо возобновят с 30 марта

Ведомости

Международные полеты из аэропорта Алеппо возобновятся с 30 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на сирийскую авиакомпанию Cham Wings, чьи зарубежные рейсы планируется запустить из аэропорта.

Представитель авиакомпании отметил, что полеты будут осуществляться в Дубай, Шарджу, Эр-Рияд, Абу-Даби и Джидду.

ТАСС отмечает, что аэропорт в Алеппо до 17 марта функционировал в особом режиме, работая по запросам госорганов, осуществляющих контроль в сфере гражданской авиации.

Аэропорты в Сирии прекратили свою работу после событий в стране в декабре, когда вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. В декабре также был закрыт аэропорт в Дамаске, принимать международные рейсы в городе снова начали с 7 января. В конце января российская делегация провела первые после смены власти в Сирии переговоры в Дамаске с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа.

В марте в республике произошел новый виток эскалации. На средиземноморском побережье Сирии в провинциях Латакия и Тартус вспыхнули кровопролитные вооруженные стычки, в которых столкнулись бывшие военнослужащие армии экс-президента Башара Асада и сторонники нового правительства. 10 марта минобороны страны сообщило о завершении операции против сторонников Асада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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