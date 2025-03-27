Международные полеты из аэропорта Алеппо возобновят с 30 марта
Международные полеты из аэропорта Алеппо возобновятся с 30 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на сирийскую авиакомпанию Cham Wings, чьи зарубежные рейсы планируется запустить из аэропорта.
Представитель авиакомпании отметил, что полеты будут осуществляться в Дубай, Шарджу, Эр-Рияд, Абу-Даби и Джидду.
ТАСС отмечает, что аэропорт в Алеппо до 17 марта функционировал в особом режиме, работая по запросам госорганов, осуществляющих контроль в сфере гражданской авиации.
Аэропорты в Сирии прекратили свою работу после событий в стране в декабре, когда вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. В декабре также был закрыт аэропорт в Дамаске, принимать международные рейсы в городе снова начали с 7 января. В конце января российская делегация провела первые после смены власти в Сирии переговоры в Дамаске с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа.
В марте в республике произошел новый виток эскалации. На средиземноморском побережье Сирии в провинциях Латакия и Тартус вспыхнули кровопролитные вооруженные стычки, в которых столкнулись бывшие военнослужащие армии экс-президента Башара Асада и сторонники нового правительства. 10 марта минобороны страны сообщило о завершении операции против сторонников Асада.