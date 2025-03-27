Международные полеты из аэропорта Алеппо возобновят с 30 марта

Аэропорты в Сирии прекратили свою работу после событий в стране в декабре, когда вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. В декабре также был закрыт аэропорт в Дамаске, принимать международные рейсы в городе снова начали с 7 января. В конце января российская делегация провела первые после смены власти в Сирии переговоры в Дамаске с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа.