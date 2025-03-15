Аэропорт Алеппо возобновит работу 18 марта
Международный аэропорт Алеппо в Сирии возобновит работу 18 марта, сообщает Sana со ссылкой на управление гражданской авиации республики.
В ведомстве сообщили агентству, что аэропорт готов принимать рейсы после завершения «всех технических и административных мероприятий». По данным Sana, 18 марта аэропорт начнет принимать внутренние и международные рейсы. «Управление приветствует все авиакомпании, желающие выполнять рейсы в международный аэропорт Алеппо и из него», – говорится в публикации.
Аэропорт Алеппо прекратил работу после событий декабря прошлого года, когда вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. В декабре также был закрыт аэропорт в Дамаске, принимать международные рейсы в городе снова начали с 7 января. В конце января российская делегация провела первые после смены власти в Сирии переговоры в Дамаске с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа.
В марте в республике произошел новый виток эскалации. На средиземноморском побережье Сирии в провинциях Латакия и Тартус вспыхнули кровопролитные вооруженные стычки, в которых столкнулись бывшие военнослужащие армии экс-президента Башара Асада и сторонники нового правительства. 10 марта минобороны страны сообщило о завершении операции против сторонников Асада, писал Alarabiya.