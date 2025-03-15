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Аэропорт Алеппо возобновит работу 18 марта

Ведомости

Международный аэропорт Алеппо в Сирии возобновит работу 18 марта, сообщает Sana со ссылкой на управление гражданской авиации республики.

В ведомстве сообщили агентству, что аэропорт готов принимать рейсы после завершения «всех технических и административных мероприятий». По данным Sana, 18 марта аэропорт начнет принимать внутренние и международные рейсы. «Управление приветствует все авиакомпании, желающие выполнять рейсы в международный аэропорт Алеппо и из него», – говорится в публикации.

Аэропорт Алеппо прекратил работу после событий декабря прошлого года, когда вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. В декабре также был закрыт аэропорт в Дамаске, принимать международные рейсы в городе снова начали с 7 января. В конце января российская делегация провела первые после смены власти в Сирии переговоры в Дамаске с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа.

В марте в республике произошел новый виток эскалации. На средиземноморском побережье Сирии в провинциях Латакия и Тартус вспыхнули кровопролитные вооруженные стычки, в которых столкнулись бывшие военнослужащие армии экс-президента Башара Асада и сторонники нового правительства. 10 марта минобороны страны сообщило о завершении операции против сторонников Асада, писал Alarabiya.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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