Аэропорт Дамаска начнет принимать международные рейсы с 7 января

30 декабря 2024 г. ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу района полетной информации «Дамаск» сообщил, что аэропорты Дамаска и Алеппо продолжат работу по приему и отправке воздушных судов только по специальным разрешениям от государственного контролирующего органа в области гражданской авиации до вечера 7 января 2025 г.