Аэропорт Дамаска начнет принимать международные рейсы с 7 января
Аэропорт Дамаска будет принимать международные рейсы с 7 января. Об этом заявил агентству SANA глава управления гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии Ашхад ас-Слейби.
«Мы объявляем о начале приема международных рейсов в и из международного аэропорта Дамаска с 7 января 2025 г.», – уточнил он.
30 декабря 2024 г. ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу района полетной информации «Дамаск» сообщил, что аэропорты Дамаска и Алеппо продолжат работу по приему и отправке воздушных судов только по специальным разрешениям от государственного контролирующего органа в области гражданской авиации до вечера 7 января 2025 г.
8 декабря вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прошлого правительства. Президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра республики стал Мухаммед аль-Башир. Он сообщил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.