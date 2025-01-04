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Аэропорт Дамаска начнет принимать международные рейсы с 7 января

Ведомости

Аэропорт Дамаска будет принимать международные рейсы с 7 января. Об этом заявил агентству SANA глава управления гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии Ашхад ас-Слейби.

«Мы объявляем о начале приема международных рейсов в и из международного аэропорта Дамаска с 7 января 2025 г.», – уточнил он.

30 декабря 2024 г. ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу района полетной информации «Дамаск» сообщил, что аэропорты Дамаска и Алеппо продолжат работу по приему и отправке воздушных судов только по специальным разрешениям от государственного контролирующего органа в области гражданской авиации до вечера 7 января 2025 г.

8 декабря вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прошлого правительства. Президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра республики стал Мухаммед аль-Башир. Он сообщил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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