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Трамп отозвал кандидатуру Стефаник с поста постпреда США в ООН

Ведомости

Президент США Дональд Трамп объявил об отзыве кандидатуры Элиз Стефаник на должность постоянного представителя страны при ООН. Об этом американский лидер заявил в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, решение продиктовано необходимостью сохранить незначительное республиканское большинство в Палате представителей и обеспечить продвижение приоритетной программы «Америка прежде всего». «Очень важно, чтобы мы сохранили за республиканцами все места в конгрессе. При очень узком большинстве я не хочу рисковать и допускать, чтобы кто-то другой баллотировался на место Элиз», – написал он.

Как пишет Reuters, на данный момент у республиканцев 218 мест против 213 у демократов в палате представителей конгресса США, где остаются четыре вакансии. В таких условиях потеря даже одного мандата может осложнить Республиканской партии реализацию налоговой и бюджетной повестки, включая продление льгот, введенных Трампом в 2017 г.

«Я попросил Элиз, одного из моих главных союзников, остаться в конгрессе, чтобы помочь мне добиться исторического снижения налогов», – также сообщил президент США.

Стефаник, кандидатура которой уже была одобрена комитетом сената по международным делам, в том числе голосами нескольких демократов, оставалась последней незакрепленной позицией в кабинете Трампа. Теперь остается неизвестным, кого президент предложит на пост постпреда США при ООН.

11 ноября 2024 г. Трамп предложил назначить Стефаник на должность посла в ООН. Претендентка долгое время была одним из верных союзников политика в палате представителей и входила в число тех, кого рассматривали в качестве потенциального кандидата в вице-президенты.

На слушаниях в сенате Стефаник обещала в случае своего избрания вести политику американского президента в концепции «мира через силу».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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