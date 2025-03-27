Трамп отозвал кандидатуру Стефаник с поста постпреда США в ООН

Президент США Дональд Трамп объявил об отзыве кандидатуры Элиз Стефаник на должность постоянного представителя страны при ООН. Об этом американский лидер заявил в своей социальной сети Truth Social.



По словам Трампа, решение продиктовано необходимостью сохранить незначительное республиканское большинство в Палате представителей и обеспечить продвижение приоритетной программы «Америка прежде всего». «Очень важно, чтобы мы сохранили за республиканцами все места в конгрессе. При очень узком большинстве я не хочу рисковать и допускать, чтобы кто-то другой баллотировался на место Элиз», – написал он.