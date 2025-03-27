Трамп отозвал кандидатуру Стефаник с поста постпреда США в ООН
Президент США Дональд Трамп объявил об отзыве кандидатуры Элиз Стефаник на должность постоянного представителя страны при ООН. Об этом американский лидер заявил в своей социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, решение продиктовано необходимостью сохранить незначительное республиканское большинство в Палате представителей и обеспечить продвижение приоритетной программы «Америка прежде всего». «Очень важно, чтобы мы сохранили за республиканцами все места в конгрессе. При очень узком большинстве я не хочу рисковать и допускать, чтобы кто-то другой баллотировался на место Элиз», – написал он.
Как пишет Reuters, на данный момент у республиканцев 218 мест против 213 у демократов в палате представителей конгресса США, где остаются четыре вакансии. В таких условиях потеря даже одного мандата может осложнить Республиканской партии реализацию налоговой и бюджетной повестки, включая продление льгот, введенных Трампом в 2017 г.
«Я попросил Элиз, одного из моих главных союзников, остаться в конгрессе, чтобы помочь мне добиться исторического снижения налогов», – также сообщил президент США.
Стефаник, кандидатура которой уже была одобрена комитетом сената по международным делам, в том числе голосами нескольких демократов, оставалась последней незакрепленной позицией в кабинете Трампа. Теперь остается неизвестным, кого президент предложит на пост постпреда США при ООН.
11 ноября 2024 г. Трамп предложил назначить Стефаник на должность посла в ООН. Претендентка долгое время была одним из верных союзников политика в палате представителей и входила в число тех, кого рассматривали в качестве потенциального кандидата в вице-президенты.
На слушаниях в сенате Стефаник обещала в случае своего избрания вести политику американского президента в концепции «мира через силу».