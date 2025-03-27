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Путину показали работу Штаба морских операций на Северном морском пути

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Мурманскую область на предприятии «Атомфлот» ознакомился с работой Штаба морских операций, который ведет сопровождение безопасного судоходства на Северном морском пути. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Штаб входит в состав ФГУП «Атомфлот» госкорпорации «Росатом». О работе штаба рассказал гендиректор «ГлавСевморпут» Сергей Зыбко. Он пояснил, что движение всех судов в онлайн-режиме можно наблюдать на специальном экране. Сейчас в акватории Севморпути находится 50 судов, работает группировка из девяти атомных и неатомных ледоколов. Зыбко также обратил внимание президента на то, что активное судоходство в данный момент осуществляется в западном районе Севморпути, в Карском море.

Путин находится с рабочей поездкой в Мурманской области с 27 марта. Глава государства провел совещание по вопросам развития Арктики и арктического транспортного коридора, а также выступил на пленарном заседании международного форума «Арктика – территория диалога». Кроме того, на территории «Атомфлота» президент по видеосвязи принял участие в церемонии торжественного спуска на воду новой атомной подводной лодки (АПЛ) «Пермь». Спуск проходил в Северодвинске на производственном объединении «Севмаш» (входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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