Путину показали работу Штаба морских операций на Северном морском пути
Президент РФ Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Мурманскую область на предприятии «Атомфлот» ознакомился с работой Штаба морских операций, который ведет сопровождение безопасного судоходства на Северном морском пути. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Штаб входит в состав ФГУП «Атомфлот» госкорпорации «Росатом». О работе штаба рассказал гендиректор «ГлавСевморпут» Сергей Зыбко. Он пояснил, что движение всех судов в онлайн-режиме можно наблюдать на специальном экране. Сейчас в акватории Севморпути находится 50 судов, работает группировка из девяти атомных и неатомных ледоколов. Зыбко также обратил внимание президента на то, что активное судоходство в данный момент осуществляется в западном районе Севморпути, в Карском море.
Путин находится с рабочей поездкой в Мурманской области с 27 марта. Глава государства провел совещание по вопросам развития Арктики и арктического транспортного коридора, а также выступил на пленарном заседании международного форума «Арктика – территория диалога». Кроме того, на территории «Атомфлота» президент по видеосвязи принял участие в церемонии торжественного спуска на воду новой атомной подводной лодки (АПЛ) «Пермь». Спуск проходил в Северодвинске на производственном объединении «Севмаш» (входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация»).