Путину показали работу Штаба морских операций на Северном морском пути

Штаб входит в состав ФГУП «Атомфлот» госкорпорации «Росатом». О работе штаба рассказал гендиректор «ГлавСевморпут» Сергей Зыбко. Он пояснил, что движение всех судов в онлайн-режиме можно наблюдать на специальном экране. Сейчас в акватории Севморпути находится 50 судов, работает группировка из девяти атомных и неатомных ледоколов. Зыбко также обратил внимание президента на то, что активное судоходство в данный момент осуществляется в западном районе Севморпути, в Карском море.