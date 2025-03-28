Армия Израиля атакует цели «Хезболлы» на юге Ливана

22 марта израильские силы также нанесли удары по объектам вооруженных формирований «Хезболлы» на юге Ливана. ЦАХАЛ получила приказ от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Исраэля Каца атаковать десятки целей в Ливане в ответ на обстрел северного города Метула в Верхней Галилее. В канцелярии Нетаньяху возложили на ливанское правительство полную ответственность за происходящее на территории страны. Ранним утром того же дня израильские военные перехватили три ракеты, выпущенные с территории Ливана в сторону Израиля.