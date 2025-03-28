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Армия Израиля атакует цели «Хезболлы» на юге Ливана

Ведомости

Израильские военные начали наносить удары по военным объектам ливанской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

28 марта ЦАХАЛ заявила, что в сторону израильского города Кирьят-Шмона, поселений Маргалиот, Мисгав-Ам и Тель-Хай с территории Ливана были запущены два беспилотника. По данным армии, один из дронов был перехвачен, второй упал в Ливане.

22 марта израильские силы также нанесли удары по объектам вооруженных формирований «Хезболлы» на юге Ливана. ЦАХАЛ получила приказ от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Исраэля Каца атаковать десятки целей в Ливане в ответ на обстрел северного города Метула в Верхней Галилее. В канцелярии Нетаньяху возложили на ливанское правительство полную ответственность за происходящее на территории страны. Ранним утром того же дня израильские военные перехватили три ракеты, выпущенные с территории Ливана в сторону Израиля.

26 ноября 2024 г. Нетаньяху сообщил, что Израиль согласился на прекращение огня с Ливаном. Причинами этого он назвал необходимость сосредоточиться на угрозе от Ирана, восстановить ресурсы израильской армии и изолировать радикальную палестинскую группировку «Хамас». Соглашение между странами действовало до 18 февраля 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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