Армия Израиля атакует цели «Хезболлы» на юге Ливана
Израильские военные начали наносить удары по военным объектам ливанской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
28 марта ЦАХАЛ заявила, что в сторону израильского города Кирьят-Шмона, поселений Маргалиот, Мисгав-Ам и Тель-Хай с территории Ливана были запущены два беспилотника. По данным армии, один из дронов был перехвачен, второй упал в Ливане.
22 марта израильские силы также нанесли удары по объектам вооруженных формирований «Хезболлы» на юге Ливана. ЦАХАЛ получила приказ от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Исраэля Каца атаковать десятки целей в Ливане в ответ на обстрел северного города Метула в Верхней Галилее. В канцелярии Нетаньяху возложили на ливанское правительство полную ответственность за происходящее на территории страны. Ранним утром того же дня израильские военные перехватили три ракеты, выпущенные с территории Ливана в сторону Израиля.
26 ноября 2024 г. Нетаньяху сообщил, что Израиль согласился на прекращение огня с Ливаном. Причинами этого он назвал необходимость сосредоточиться на угрозе от Ирана, восстановить ресурсы израильской армии и изолировать радикальную палестинскую группировку «Хамас». Соглашение между странами действовало до 18 февраля 2025 г.