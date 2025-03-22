Армия Израиля заявила о нанесении ударов по объектам «Хезболлы» на юге Ливана

26 ноября 2024 г. Нетаньяху объявил, что Израиль согласился на прекращение огня с Ливаном. Причинами этого стали необходимость сосредоточиться на иранской угрозе и восстановить ресурсы израильской армии, а также необходимость разделения фронтов и изоляции радикальной палестинской группировки «Хамас». Соглашение между странами действовало до 18 февраля.