Армия Израиля заявила о нанесении ударов по объектам «Хезболлы» на юге Ливана
Израильские военные нанесли удары по объектам вооруженных формирований ливанской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
22 марта ЦАХАЛ получила приказ от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Исраэля Каца атаковать десятки целей в Ливане в ответ на обстрел северного израильского города Метула в Верхней Галилее, пишет The Times Of Israel. В канцелярии израильского премьера возложили на правительство Ливана полную ответственность за происходящее на территории страны.
Ранним утром этого же дня израильские военные заявили о перехвате трех ракет, выпущенных с территории Ливана в сторону Израиля.
8 марта израильская авиация нанесла удар по боевику «Хезболлы» на юге Ливана. По данным ЦАХАЛ, он занимался «восстановлением террористической инфраструктуры и руководил террористической деятельностью» группировки на юге Ливана.
26 ноября 2024 г. Нетаньяху объявил, что Израиль согласился на прекращение огня с Ливаном. Причинами этого стали необходимость сосредоточиться на иранской угрозе и восстановить ресурсы израильской армии, а также необходимость разделения фронтов и изоляции радикальной палестинской группировки «Хамас». Соглашение между странами действовало до 18 февраля.