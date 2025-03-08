Армия Израиля нанесла удар по боевику «Хезболлы» на юге Ливана

В конце февраля при ударе военно-воздушных сил Израиля по северо-востоку Ливана был уничтожен член шиитского движения «Хезболла» Мохаммед Махди Али Шахин. По данным ЦАХАЛ, боевик координировал сделки по покупке оружия на границе Сирии и Ливана с момента вступления в силу договоренностей между Ливаном и Израилем. Уточнялось, что он был ответственным за заключение сделок по закупкам для «Хезболлы», посредничество в доставке грузов и их распределении среди разных подразделений движения.