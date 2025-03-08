Армия Израиля нанесла удар по боевику «Хезболлы» на юге Ливана
Израильская авиация нанесла удар по боевику группировки «Хезболла» на юге Ливана, сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
ВВС Израиля 8 марта нанесли удар по боевику, который занимался «восстановлением террористической инфраструктуры и руководил террористической деятельностью» движения на юге Ливана. В ЦАХАЛ заявили, что израильские военные продолжат действовать с целью устранения «любой угрозы» Израилю.
Национальное информационное агентство Ливана (NNA) сообщило, что в этот день израильский беспилотник нанес удар по автомобилю в районе города Хирбет-Селм. В результате атаки один человек погиб, еще несколько человек получили ранения, пишет NNA.
В конце февраля при ударе военно-воздушных сил Израиля по северо-востоку Ливана был уничтожен член шиитского движения «Хезболла» Мохаммед Махди Али Шахин. По данным ЦАХАЛ, боевик координировал сделки по покупке оружия на границе Сирии и Ливана с момента вступления в силу договоренностей между Ливаном и Израилем. Уточнялось, что он был ответственным за заключение сделок по закупкам для «Хезболлы», посредничество в доставке грузов и их распределении среди разных подразделений движения.
26 ноября 2024 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что еврейское государство согласилось на прекращение огня с Ливаном. Причинами этого решения стали необходимость сосредоточиться на иранской угрозе и восстановить ресурсы израильской армии, а также необходимость разделения фронтов и изоляции радикальной палестинской группировки «Хамас». Соглашение между двумя странами действовало до 18 февраля.