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Армия Израиля нанесла удар по боевику «Хезболлы» на юге Ливана

Ведомости

Израильская авиация нанесла удар по боевику группировки «Хезболла» на юге Ливана, сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ВВС Израиля 8 марта нанесли удар по боевику, который занимался «восстановлением террористической инфраструктуры и руководил террористической деятельностью» движения на юге Ливана. В ЦАХАЛ заявили, что израильские военные продолжат действовать с целью устранения «любой угрозы» Израилю.

Национальное информационное агентство Ливана (NNA) сообщило, что в этот день израильский беспилотник нанес удар по автомобилю в районе города Хирбет-Селм. В результате атаки один человек погиб, еще несколько человек получили ранения, пишет NNA.

В конце февраля при ударе военно-воздушных сил Израиля по северо-востоку Ливана был уничтожен член шиитского движения «Хезболла» Мохаммед Махди Али Шахин. По данным ЦАХАЛ, боевик координировал сделки по покупке оружия на границе Сирии и Ливана с момента вступления в силу договоренностей между Ливаном и Израилем. Уточнялось, что он был ответственным за заключение сделок по закупкам для «Хезболлы», посредничество в доставке грузов и их распределении среди разных подразделений движения.

26 ноября 2024 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что еврейское государство согласилось на прекращение огня с Ливаном. Причинами этого решения стали необходимость сосредоточиться на иранской угрозе и восстановить ресурсы израильской армии, а также необходимость разделения фронтов и изоляции радикальной палестинской группировки «Хамас». Соглашение между двумя странами действовало до 18 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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