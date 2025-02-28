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Израиль сообщил об убийстве члена «Хезболлы» в Ливане

Ведомости

При ударе военно-воздушных сил (ВВС) Израиля по северо-востоку Ливана был уничтожен член шиитского движения «Хезболла» Мохаммед Махди Али Шахин, сообщается в Telegram-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Разведывательный удар был нанесен в районе Хермеля 27 февраля. По данным ЦАХАЛ, Али Шахин координировал сделки по покупке оружия на границе Сирии и Ливана с момента вступления в силу договоренностей между Ливаном и Израилем. Уточняется, что он был ответственным за заключение сделок по закупкам для «Хезболлы», посредничество в доставке грузов и их распределении среди разных подразделений движения.

«Шахин был важным террористом в географическом подразделении «Хезболлы», которое отвечало за район Бекаа и в последнее время занималось транспортировкой оружия из Сирии в Ливан», – говорится в сообщении.

ЦАХАЛ подчеркивает, что действия Шахина угрожали Израилю и «представляли собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном».

19 января вступило в силу соглашение между Израилем и «Хамасом» о прекращении огня в анклаве и освобождении пленных. Договор был подписан при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев после начала боевых действий. В рамках первого этапа сделки предполагалось освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника. В конце января Белый дом объявил, что Израиль и Ливан продлили режим прекращения огня до 18 февраля. Сообщалось о намерении израильских и ливанских властей, а также США провести переговоры о возвращении заключенных Ливана, захваченных после 7 октября 2023 г.

27 февраля «Хамас» передал Израилю тела четырех израильских заложников, в обмен Израиль освободит 602 палестинских заключенных, среди которых 151 человек приговорен к пожизненному заключению. Днем ранее «Хамас» сообщал, что не получал предложений относительно переговоров по второму этапу соглашения с Израилем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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