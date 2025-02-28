Израиль сообщил об убийстве члена «Хезболлы» в Ливане

19 января вступило в силу соглашение между Израилем и «Хамасом» о прекращении огня в анклаве и освобождении пленных. Договор был подписан при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев после начала боевых действий. В рамках первого этапа сделки предполагалось освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника. В конце января Белый дом объявил, что Израиль и Ливан продлили режим прекращения огня до 18 февраля. Сообщалось о намерении израильских и ливанских властей, а также США провести переговоры о возвращении заключенных Ливана, захваченных после 7 октября 2023 г.