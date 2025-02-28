Израиль сообщил об убийстве члена «Хезболлы» в Ливане
При ударе военно-воздушных сил (ВВС) Израиля по северо-востоку Ливана был уничтожен член шиитского движения «Хезболла» Мохаммед Махди Али Шахин, сообщается в Telegram-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Разведывательный удар был нанесен в районе Хермеля 27 февраля. По данным ЦАХАЛ, Али Шахин координировал сделки по покупке оружия на границе Сирии и Ливана с момента вступления в силу договоренностей между Ливаном и Израилем. Уточняется, что он был ответственным за заключение сделок по закупкам для «Хезболлы», посредничество в доставке грузов и их распределении среди разных подразделений движения.
«Шахин был важным террористом в географическом подразделении «Хезболлы», которое отвечало за район Бекаа и в последнее время занималось транспортировкой оружия из Сирии в Ливан», – говорится в сообщении.
ЦАХАЛ подчеркивает, что действия Шахина угрожали Израилю и «представляли собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном».
19 января вступило в силу соглашение между Израилем и «Хамасом» о прекращении огня в анклаве и освобождении пленных. Договор был подписан при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев после начала боевых действий. В рамках первого этапа сделки предполагалось освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника. В конце января Белый дом объявил, что Израиль и Ливан продлили режим прекращения огня до 18 февраля. Сообщалось о намерении израильских и ливанских властей, а также США провести переговоры о возвращении заключенных Ливана, захваченных после 7 октября 2023 г.
27 февраля «Хамас» передал Израилю тела четырех израильских заложников, в обмен Израиль освободит 602 палестинских заключенных, среди которых 151 человек приговорен к пожизненному заключению. Днем ранее «Хамас» сообщал, что не получал предложений относительно переговоров по второму этапу соглашения с Израилем.