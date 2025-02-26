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«Хамас» не получил предложений по переговорам по второму этапу сделки с Израилем

Ведомости

Радикальная палестинская группировка «Хамас» не получала никаких предложений относительно переговоров по второму этапу соглашения с Израилем. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.

«Движению не было представлено никаких предложений относительно второго этапа, несмотря на нашу готовность к нему и наше стремление двигаться вперед для завершения всех этапов соглашения», – говорится в сообщении.

«Хамас» подтвердил, что передача седьмой группы палестинских заключенных должна произойти в день возвращения Израилю оставшихся тел израильских заложников. Дата предстоящего обмена будет объявлена «в соответствующее время».

22 февраля «Хамас» освободил шесть израильских заложников. В Израиль вернулись Омер Винкерт, Элиа Коэн, Таль Шохам, Омер Шем-Тов, Хишам аль-Сайед и Авера Менгисту. В тот же день Израиль должен был освободить 600 палестинских заключенных. Обмен не состоялся в связи с возмущением Израиля ситуацией с передачей останков убитых в плену 33-летней Шири Бибас и ее сыновей - 10-месячного Кфира и четырехлетнего Ариэля, а также кадров с пропагандистской церемонии «Хамаса».

26 февраля The Times of Israel со ссылкой на источники сообщила, что Израиль и «Хамас» достигли соглашения о пепедаче тел четырех пленных в обмен на освобождение 602 палестинских заключенных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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