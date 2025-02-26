«Хамас» не получил предложений по переговорам по второму этапу сделки с Израилем

22 февраля «Хамас» освободил шесть израильских заложников. В Израиль вернулись Омер Винкерт, Элиа Коэн, Таль Шохам, Омер Шем-Тов, Хишам аль-Сайед и Авера Менгисту. В тот же день Израиль должен был освободить 600 палестинских заключенных. Обмен не состоялся в связи с возмущением Израиля ситуацией с передачей останков убитых в плену 33-летней Шири Бибас и ее сыновей - 10-месячного Кфира и четырехлетнего Ариэля, а также кадров с пропагандистской церемонии «Хамаса».