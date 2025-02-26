«Хамас» не получил предложений по переговорам по второму этапу сделки с Израилем
Радикальная палестинская группировка «Хамас» не получала никаких предложений относительно переговоров по второму этапу соглашения с Израилем. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.
«Движению не было представлено никаких предложений относительно второго этапа, несмотря на нашу готовность к нему и наше стремление двигаться вперед для завершения всех этапов соглашения», – говорится в сообщении.
«Хамас» подтвердил, что передача седьмой группы палестинских заключенных должна произойти в день возвращения Израилю оставшихся тел израильских заложников. Дата предстоящего обмена будет объявлена «в соответствующее время».
22 февраля «Хамас» освободил шесть израильских заложников. В Израиль вернулись Омер Винкерт, Элиа Коэн, Таль Шохам, Омер Шем-Тов, Хишам аль-Сайед и Авера Менгисту. В тот же день Израиль должен был освободить 600 палестинских заключенных. Обмен не состоялся в связи с возмущением Израиля ситуацией с передачей останков убитых в плену 33-летней Шири Бибас и ее сыновей - 10-месячного Кфира и четырехлетнего Ариэля, а также кадров с пропагандистской церемонии «Хамаса».
26 февраля The Times of Israel со ссылкой на источники сообщила, что Израиль и «Хамас» достигли соглашения о пепедаче тел четырех пленных в обмен на освобождение 602 палестинских заключенных.