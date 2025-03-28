ЕС не снимет санкции с России до завершения конфликта на Украине
Европейский союз (ЕС) не снимет санкции против России до завершения конфликта на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире французского телеканала LCI.
Она заявила, что именно Украина будет решать, что является для нее прочным миром, отметив, что Киеву нужны гарантии безопасности. «Санкции очень важны, они причиняют боль», – отметила Ляйен.
27 марта в ходе саммита «коалиции желающих», который прошел в Париже 27 марта, несколько участников выступили против отмены антироссийских санкций. «Коалиция желающих» – группа стран, которые обсуждают возможность развертывания миротворческих сил на Украине в случае прекращения огня. В саммите приняли участие ряд лидеров стран ЕС, а также Канады.
28 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что снятие санкций с Россельхозбанка является неотъемлемой частью черноморской инициативы. 24 марта делегации РФ и США провели переговоры в саудовском Эр-Рияде. На повестке дня был вопрос черноморской инициативы, а именно – безопасность судоходства в Черном море.
Тем не менее, EU Observer со ссылкой на европейских дипломатов передавал, что в ЕС начали подготовку 17-го пакета антироссийских санкций.