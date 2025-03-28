ЕС не снимет санкции с России до завершения конфликта на Украине

27 марта в ходе саммита «коалиции желающих», который прошел в Париже 27 марта, несколько участников выступили против отмены антироссийских санкций. «Коалиция желающих» – группа стран, которые обсуждают возможность развертывания миротворческих сил на Украине в случае прекращения огня. В саммите приняли участие ряд лидеров стран ЕС, а также Канады.