Израиль пригрозил нанести удары по Бейруту в случае обстрелов со стороны Ливана

28 марта ЦАХАЛ заявила, что в сторону израильского города Кирьят-Шмона, поселений Маргалиот, Мисгав-Ам и Тель-Хай с территории Ливана были запущены два беспилотника. По данным армии, один из дронов был перехвачен, второй упал в Ливане. В ответ на это израильские военные начали наносить удары по военным объектам ливанской группировки «Хезболла» на юге Ливана.