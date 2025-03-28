Израиль пригрозил нанести удары по Бейруту в случае обстрелов со стороны Ливана
Израиль призывает Ливан соблюдать соглашение о прекращении огня, в противном случае армия обороны страны (ЦАХАЛ) нанесет ответные удары по Бейруту. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, его слова передает The Times of Israel.
«Если в [израильском городе] Кирьят-Шмоне и в общинах Галилеи не будет спокойствия, не будет спокойствия и в Бейруте», – говорится в заявлении Каца, в котором он предупредил ливанское правительство о «последствиях».
Тем временем армия Ливана рассказала, что обнаружила ракетную установку, которая использовалась во время нападения на север Израиля. В заявлении вооруженных сил Ливана, которое цитирует The Times of Israel, говорится, что установка была обнаружена недалеко от Набатии. Власти начали расследование для выяснения того, какая группировка совершила обстрел Кирьят-Шмоны.
28 марта ЦАХАЛ заявила, что в сторону израильского города Кирьят-Шмона, поселений Маргалиот, Мисгав-Ам и Тель-Хай с территории Ливана были запущены два беспилотника. По данным армии, один из дронов был перехвачен, второй упал в Ливане. В ответ на это израильские военные начали наносить удары по военным объектам ливанской группировки «Хезболла» на юге Ливана.