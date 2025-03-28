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Израиль пригрозил нанести удары по Бейруту в случае обстрелов со стороны Ливана

Ведомости

Израиль призывает Ливан соблюдать соглашение о прекращении огня, в противном случае армия обороны страны (ЦАХАЛ) нанесет ответные удары по Бейруту. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, его слова передает The Times of Israel.

«Если в [израильском городе] Кирьят-Шмоне и в общинах Галилеи не будет спокойствия, не будет спокойствия и в Бейруте», – говорится в заявлении Каца, в котором он предупредил ливанское правительство о «последствиях».

Тем временем армия Ливана рассказала, что обнаружила ракетную установку, которая использовалась во время нападения на север Израиля. В заявлении вооруженных сил Ливана, которое цитирует The Times of Israel, говорится, что установка была обнаружена недалеко от Набатии. Власти начали расследование для выяснения того, какая группировка совершила обстрел Кирьят-Шмоны.

28 марта ЦАХАЛ заявила, что в сторону израильского города Кирьят-Шмона, поселений Маргалиот, Мисгав-Ам и Тель-Хай с территории Ливана были запущены два беспилотника. По данным армии, один из дронов был перехвачен, второй упал в Ливане. В ответ на это израильские военные начали наносить удары по военным объектам ливанской группировки «Хезболла» на юге Ливана. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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