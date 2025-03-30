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Сияйрто раскритиковал призыв ЕК подготовить на 72 часа запас для «выживания»

Ведомости

Ни одному государству-члену Евросоюза не угрожает война, в том числе такая опасность не исходит со стороны России, а проведение политики эскалации недопустимо, заявил в программе радиостанции Kossuth министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. 

Таким образом министр прокомментировал предложение Европейской комиссии о подготовке гражданами запасов продовольствия, воды и лекарств, которого хватило бы в случае кризиса на 72 часа. 

«Неприемлемо, чтобы Европейский союз проводил политику расширения и эскалации войны», – сказал министр (цитата по Hír TV).

По его мнению, сегодня ни одному государству-члену ЕС или блоку в целом не угрожает опасность войны, «даже со стороны России», при этом риски эскалации войны могут возникнуть из-за «провоенной политики Брюсселя».

Предложение Еврокомиссии лишено здравого смысла, это «поразительная и беспочвенная истерия», которая была создана провоенными политиками ЕС, считает Сийярто. Такую ситуацию он объяснил неспособностью европейских лидеров смириться со своим отсутствием на переговорах по прекращению конфликта на Украине. Политикам ЕС, считает министр, сейчас не остается ничего другого, как поддержать американского президента Дональда Трампа «в его миротворческих усилиях».

Венгрия не поддержит переговоры о вступлении Украины в ЕС, пока венгерскому меньшинству в Закарпатье не вернут права, отнятые в 2015 г., заявил в марте министр Сийярто. Он также говорил, что европейские власти не могут быть за столом переговоров по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта, поскольку выступают за его продолжение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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