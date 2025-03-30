Сияйрто раскритиковал призыв ЕК подготовить на 72 часа запас для «выживания»
Ни одному государству-члену Евросоюза не угрожает война, в том числе такая опасность не исходит со стороны России, а проведение политики эскалации недопустимо, заявил в программе радиостанции Kossuth министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Таким образом министр прокомментировал предложение Европейской комиссии о подготовке гражданами запасов продовольствия, воды и лекарств, которого хватило бы в случае кризиса на 72 часа.
«Неприемлемо, чтобы Европейский союз проводил политику расширения и эскалации войны», – сказал министр (цитата по Hír TV).
По его мнению, сегодня ни одному государству-члену ЕС или блоку в целом не угрожает опасность войны, «даже со стороны России», при этом риски эскалации войны могут возникнуть из-за «провоенной политики Брюсселя».
Предложение Еврокомиссии лишено здравого смысла, это «поразительная и беспочвенная истерия», которая была создана провоенными политиками ЕС, считает Сийярто. Такую ситуацию он объяснил неспособностью европейских лидеров смириться со своим отсутствием на переговорах по прекращению конфликта на Украине. Политикам ЕС, считает министр, сейчас не остается ничего другого, как поддержать американского президента Дональда Трампа «в его миротворческих усилиях».
Венгрия не поддержит переговоры о вступлении Украины в ЕС, пока венгерскому меньшинству в Закарпатье не вернут права, отнятые в 2015 г., заявил в марте министр Сийярто. Он также говорил, что европейские власти не могут быть за столом переговоров по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта, поскольку выступают за его продолжение.