Сияйрто раскритиковал призыв ЕК подготовить на 72 часа запас для «выживания»

Венгрия не поддержит переговоры о вступлении Украины в ЕС, пока венгерскому меньшинству в Закарпатье не вернут права, отнятые в 2015 г., заявил в марте министр Сийярто. Он также говорил, что европейские власти не могут быть за столом переговоров по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта, поскольку выступают за его продолжение.