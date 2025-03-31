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Правительство не поддержало возможное ограничение полномочий ЦБ

Ведомости

Правительство РФ подготовило отрицательные отзывы на законопроекты, в соответствии с которыми планируется расширить влияние Государственной думы (ГД) на денежно-кредитную политику Банка России, а также дать депутатам право инициировать досрочное освобождение главы Центробанка от занимаемой должности, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Оба законопроекта были внесены в Госдуму в конце 2024 г. В настоящее время они находятся на этапе предварительного рассмотрения. Один из них предполагает предоставление группе депутатов, состоящей не менее чем из одной пятой от общего числа депутатов нижней палаты парламента, права направлять президенту РФ обращение с просьбой о целесообразности досрочного освобождения от должности председателя ЦБ.

Правительство заключило, что такое предложение не соответствует российской Конституции, согласно которой президент обязан предоставить Госдуме кандидатуру для назначения на должность председателя ЦБ, а также поднимать вопрос о его освобождении от должности. Действующее законодательство не ограничивает право депутатов обращаться к президенту, как указано в отзыве.

В отзыве правительства подчеркивается, что реализация подобных положений создаст риск возникновения необоснованного вмешательства в деятельность Банка России, а также нарушения принципа его независимости.

Депутаты, подготовившие законопроект, также предложили дополнить список оснований для освобождения председателя ЦБ от занимаемой должности такими случаями, как значительное отклонение от целей основных направлений денежно-кредитной политики (ДКП) или отсутствие мер по защите и обеспечению стабильности рубля, а также повторное отклонение Госдумой основных направлений ДКП.

В правительстве подчеркнули, что реализация этих предложений приведет к передаче Думе функций управления основными направлениями ДКП, что размоет ответственность за выполнение денежно-кредитной политики между Банком России и ГД. В отзыве акцентируется внимание на том, что предложенные основания для отстранения главы ЦБ носят оценочный характер и не соответствуют критерию независимости Банка России.

21 марта стало известно, что в ГД был внесен законопроект о признании Банка России федеральным органом власти. Согласно пояснительной записке, ЦБ «по своей природе» и исполняемым им функциям объективно является федеральным органом государственной власти, но в Конституции и действующей редакции закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» это указывается не прямо, а лишь в косвенной форме, через указание в связи с ним на «другие органы государственной власти».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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