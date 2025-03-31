Правительство не поддержало возможное ограничение полномочий ЦБ

Оба законопроекта были внесены в Госдуму в конце 2024 г. В настоящее время они находятся на этапе предварительного рассмотрения. Один из них предполагает предоставление группе депутатов, состоящей не менее чем из одной пятой от общего числа депутатов нижней палаты парламента, права направлять президенту РФ обращение с просьбой о целесообразности досрочного освобождения от должности председателя ЦБ.