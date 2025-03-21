В Госдуме предложили прямо указать статус Банка России

Согласно пояснительной записке, ЦБ «по своей природе» и исполняемым им функциям объективно является федеральным органом государственной власти, но в Конституции и действующей редакции закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» это указывается не прямо, а лишь в косвенной форме, через указание в связи с ним на «другие органы государственной власти».