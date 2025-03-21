В Госдуме предложили прямо указать статус Банка России
В Госдуму внесли законопроект о признании Банка России федеральным органом власти, следует из думской электронной базы.
Согласно пояснительной записке, ЦБ «по своей природе» и исполняемым им функциям объективно является федеральным органом государственной власти, но в Конституции и действующей редакции закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» это указывается не прямо, а лишь в косвенной форме, через указание в связи с ним на «другие органы государственной власти».
По версии автора предложения, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, это порождает недоразумения, в том числе требования общественности «национализировать Банк России». Депутат в связи с этим считает, что стоит указать подразумеваемый статус Банка России в прямой форме.
Делягин отметил, что по п. 2 ст. 75 Конституции Банк России выполняет свои функции «независимо от других органов государственной власти», а положение закона о ЦБ конкретизирует это положение: «независимо от других федеральных органов государственной власти», устанавливая тем самым, что регулятор является именно федеральным органом государственной власти.
Замруководителя аппарата правительства РФ Илья Трунин отметил, что после внесения законопроекта в Госдуму и его поступления в кабмин будет подготовлен официальный отзыв.