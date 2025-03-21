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В Госдуме предложили прямо указать статус Банка России

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект о признании Банка России федеральным органом власти, следует из думской электронной базы.

Согласно пояснительной записке, ЦБ «по своей природе» и исполняемым им функциям объективно является федеральным органом государственной власти, но в Конституции и действующей редакции закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» это указывается не прямо, а лишь в косвенной форме, через указание в связи с ним на «другие органы государственной власти».

По версии автора предложения, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, это порождает недоразумения, в том числе требования общественности «национализировать Банк России». Депутат в связи с этим считает, что стоит указать подразумеваемый статус Банка России в прямой форме.

Делягин отметил, что по п. 2 ст. 75 Конституции Банк России выполняет свои функции «независимо от других органов государственной власти», а положение закона о ЦБ конкретизирует это положение: «независимо от других федеральных органов государственной власти», устанавливая тем самым, что регулятор является именно федеральным органом государственной власти.

Замруководителя аппарата правительства РФ Илья Трунин отметил, что после внесения законопроекта в Госдуму и его поступления в кабмин будет подготовлен официальный отзыв.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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