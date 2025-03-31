Хаменеи: США получат жесткий ответ при попытке поднять мятеж в Иране
Если враги Ирана попробуют поднять мятеж внутри страны, то получат жесткий ответ. Об этом заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи в ходе проповеди по случаю праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам), передает Mehr.
«Если враги совершат зло против Ирана, то обязательно получат жесткий ответный удар. Если они попытаются посеять смуту внутри страны, то нация сама даст им достойный ответ», – указал Хаменеи.
30 марта Трамп заявил NBC News, что Иран ожидают невиданные ранее бомбардировки в случае, если страны не заключат соглашение по иранской ядерной программе. В этот же день президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что в ответном письме США отверг прямые переговоры между сторонами, а продолжение переговорного процесса будет определяться поведением Вашингтона.
9 марта Трамп сообщил о желании заключить соглашение по ядерной программе с Ираном. Он направил соответствующее письмо, но уточнил, что время на заключение сделки ограничено. Associated Press писало, что Хаменеи отверг попытки США начать переговоры. 12 марта верховный лидер Ирана говорил, что если бы исламская республика захотела, то смогла бы создать ядерное оружие без согласия Вашингтона. Axios 19 марта писал, что президент США направил верховному лидеру Ирана письмо, в котором предложил заключить новую ядерную сделку в течение двух месяцев.