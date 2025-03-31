Хаменеи: США получат жесткий ответ при попытке поднять мятеж в Иране

9 марта Трамп сообщил о желании заключить соглашение по ядерной программе с Ираном. Он направил соответствующее письмо, но уточнил, что время на заключение сделки ограничено. Associated Press писало, что Хаменеи отверг попытки США начать переговоры. 12 марта верховный лидер Ирана говорил, что если бы исламская республика захотела, то смогла бы создать ядерное оружие без согласия Вашингтона. Axios 19 марта писал, что президент США направил верховному лидеру Ирана письмо, в котором предложил заключить новую ядерную сделку в течение двух месяцев.