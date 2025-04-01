СМИ: офис Зеленского начал подготовку к президентским выборам на Украине

Как рассказали собеседники издания, в случае начала процесса перемирия в мае президентские выборы могут пройти уже в августе. При этом сроки их назначения будут напрямую зависеть от степени уверенности украинской администрации в победе Зеленского. Если такой уверенности не будет, то выборы будут стараться оттянуть.