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СМИ: офис Зеленского начал подготовку к президентским выборам на Украине

Ведомости

Офис президента Украины Владимира Зеленского начал подготовку к выборам, сообщает украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на источники, близкие к его администрации.

Как рассказали собеседники издания, в случае начала процесса перемирия в мае президентские выборы могут пройти уже в августе. При этом сроки их назначения будут напрямую зависеть от степени уверенности украинской администрации в победе Зеленского. Если такой уверенности не будет, то выборы будут стараться оттянуть.

По информации издания, власти Украины не исключают возможности завершения спецоперации в 2025 г. Исходя из этого в стране готовятся к выборам заранее. 

Пятилетний срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 г. Власти страны объясняли, что Конституция запрещает проведение выборов нового главы государства, пока в республике действует военное положение. Оно регулярно продлевается на фоне продолжения российско-украинского конфликта.

30 марта британское издание The Economist со ссылкой на источники сообщило, что выборы на Украине могут пройти этим летом, самая ранняя возможная дата выпадает на начало июля. Позже глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия опроверг эту информацию. Он напомнил, что все парламентские партии и группы подписали документ о том, что выборы должны состояться спустя шесть месяцев после отмены военного положения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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