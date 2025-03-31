Глава фракции «Слуга народа» опроверг подготовку выборов президента Украины
На Украине не ведется подготовка к проведению выборов президента страны. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, передает украинское издание «Страна.ua».
«Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведется. Мы, наоборот, постоянно работаем над тем, чтобы успокаивать наших коллег из других политических партий и фракций, потому что они постоянно вот уже два года говорят, что вот-вот выборы», – сказал Арахамия.
Он также напомнил, что все парламентские партии и группы подписали документ о том, что выборы должны состояться спустя шесть месяцев после отмены военного положения, которое пока продолжает действовать в республике.
Пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек в мае 2024 г. Власти страны объясняли, что конституция запрещает проведение выборов нового главы государства, пока в республике действует военное положение. Оно регулярно продлевается на фоне продолжения российско-украинского конфликта.
30 марта британское издание The Economist со ссылкой на источники сообщило, что выборы на Украине могут пройти этим летом, самая ранняя возможная дата выпадает на начало июля. В материале также говорится, что после встречи президентов США и Украины в Вашингтоне, которая переросла в перепалку между ними, рейтинг Зеленского укрепился.
По информации источников The Economist, на прошлой неделе украинский лидер созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать выборы после полного прекращения огня. Арахамия утверждает, что такого совещания не было.