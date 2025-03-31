Глава фракции «Слуга народа» опроверг подготовку выборов президента Украины

«Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведется. Мы, наоборот, постоянно работаем над тем, чтобы успокаивать наших коллег из других политических партий и фракций, потому что они постоянно вот уже два года говорят, что вот-вот выборы», – сказал Арахамия.