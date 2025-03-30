Economist: выборы президента Украины могут пройти летом

Economist: выборы президента Украины могут пройти летомОни могут состояться в случае отмены военного положения
Выборы президента Украины могут пройти этим летом, самая ранняя возможная дата выпадает на начало июля, сообщает The Economist со ссылкой на источники.
После встречи президентов Украины и США в Белом доме, которая переросла в перепалку между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, рейтинг украинского президента укрепился, говорится в материале. Это следует из результатов проведенного по заказу The Economist опроса.
«Сейчас ведутся серьезные приготовления к тому, чтобы Зеленский предстал перед избирателями во второй раз, и довольно скоро», – пишет издание.
По информации источников, на прошлой неделе украинский президент созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать выборы после полного прекращения огня. В начале мая состоится голосование по продлению в стране военного положения, срок которого истекает 8 мая. Отмена этого режима необходима, чтобы можно было организовать выборы, и Зеленский, по словам собеседников издания, в этом вопросе «нацелен на лето».
По законодательству требуется не менее 60 дней для агитации перед голосованием, поэтому самая ранняя возможность провести выборы может представиться в «начале июля», говорится в статье.
При этом некоторые источники сообщают, что кампания должна будет длиться три месяца, поскольку в разгар боевых действий избирательным органам потребуется больше времени для восстановления списков.
Бывший президент Украины Петр Порошенко прогнозирует, что выборы могут состояться «в любое время с августа по октябрь». Избирательная кампания, считает он, по сути уже началась с решения Зеленского ввести против него санкции. Высокопоставленный правительственный источник при этом заявил, что Порошенко «как переоценивает, так и недооценивает свою значимость», он не представляет серьезной угрозы.
Этот же чиновник заявил, что Зеленский, по его мнению, попытается «застать соперников врасплох» выборами в июле, поскольку короткие сроки позволят ему баллотироваться без сопротивления. Но такое развитие событий пойдет на пользу не только президенту – длительная кампания «разорвет страну на части», считает источник.
Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г., но Конституция республики запрещает проведение выборов главы государства, пока в стране действует военное положение. Оно регулярно продлевается на Украине на фоне продолжения боевых действий. В феврале глава украинского государства подписал закон о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток – с 8 февраля по 9 мая.
В марте спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в интервью Такеру Карлсону сообщил, что Киев согласился провести выборы. Российский президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что из-за того, что на Украине не были проведены выборы президента в соответствии с законом, Зеленский не является президентом страны. Поэтому подписание мирного соглашения с Украиной на этом этапе будет нелегитимным, указывали представители России.