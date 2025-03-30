Economist: выборы президента Украины могут пройти летом

Бывший президент Украины Петр Порошенко прогнозирует, что выборы могут состояться «в любое время с августа по октябрь». Избирательная кампания, считает он, по сути уже началась с решения Зеленского ввести против него санкции. Высокопоставленный правительственный источник при этом заявил, что Порошенко «как переоценивает, так и недооценивает свою значимость», он не представляет серьезной угрозы.