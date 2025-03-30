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Economist: выборы президента Украины могут пройти летом

Они могут состояться в случае отмены военного положения
Полина Худякова
Пресс-служба президента Украины
Пресс-служба президента Украины

Выборы президента Украины могут пройти этим летом, самая ранняя возможная дата выпадает на начало июля, сообщает The Economist со ссылкой на источники.

После встречи президентов Украины и США в Белом доме, которая переросла в перепалку между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, рейтинг украинского президента укрепился, говорится в материале. Это следует из результатов проведенного по заказу The Economist опроса.

«Сейчас ведутся серьезные приготовления к тому, чтобы Зеленский предстал перед избирателями во второй раз, и довольно скоро», – пишет издание.

По информации источников, на прошлой неделе украинский президент созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать выборы после полного прекращения огня. В начале мая состоится голосование по продлению в стране военного положения, срок которого истекает 8 мая. Отмена этого режима необходима, чтобы можно было организовать выборы, и Зеленский, по словам собеседников издания, в этом вопросе «нацелен на лето».

По законодательству требуется не менее 60 дней для агитации перед голосованием, поэтому самая ранняя возможность провести выборы может представиться в «начале июля», говорится в статье.

При этом некоторые источники сообщают, что кампания должна будет длиться три месяца, поскольку в разгар боевых действий избирательным органам потребуется больше времени для восстановления списков.

Бывший президент Украины Петр Порошенко прогнозирует, что выборы могут состояться «в любое время с августа по октябрь». Избирательная кампания, считает он, по сути уже началась с решения Зеленского ввести против него санкции. Высокопоставленный правительственный источник при этом заявил, что Порошенко «как переоценивает, так и недооценивает свою значимость», он не представляет серьезной угрозы.

Этот же чиновник заявил, что Зеленский, по его мнению, попытается «застать соперников врасплох» выборами в июле, поскольку короткие сроки позволят ему баллотироваться без сопротивления. Но такое развитие событий пойдет на пользу не только президенту – длительная кампания «разорвет страну на части», считает источник.

Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г., но Конституция республики запрещает проведение выборов главы государства, пока в стране действует военное положение. Оно регулярно продлевается на Украине на фоне продолжения боевых действий. В феврале глава украинского государства подписал закон о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток – с 8 февраля по 9 мая.

В марте спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в интервью Такеру Карлсону сообщил, что Киев согласился провести выборы. Российский президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что из-за того, что на Украине не были проведены выборы президента в соответствии с законом, Зеленский не является президентом страны. Поэтому подписание мирного соглашения с Украиной на этом этапе будет нелегитимным, указывали представители России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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