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Уиткофф заявил, что Киев согласился провести выборы

Ключевым вопросом украинского конфликта в США считают вопрос территорий
Ирина Овчарова
ABACA / TASS
ABACA / TASS

Власти Украины согласились провести президентские выборы, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в интервью Такеру Карлсону.

«Да, они состоятся. Они [украинские власти] уже согласились на это. Выборы на Украине пройдут», – ответил Уиткофф на соответствующий вопрос Карлсона, напомнив, что он важен для России при подписании документов со страной.

Российский президент Владимир Путин много раз подчеркивал, что из-за того что на Украине не были проведены выборы президента в соответствии с законом, Владимир Зеленский не является президентом страны, это прописано в конституции страны. Поэтому подписание мирного соглашения с Украиной на этом этапе будет нелегитимным, указывали власти РФ.

Уиткофф также сказал в интервью о ключевом вопросе конфликта – по его мнению, это статус новых регионов, где жители на референдумах приняли решение, что «хотят находиться под российским правом». Он считает, что центральным вопросом остается признание этого факта Киевом, международным сообществом, а также «способностью Зеленского выжить политически, если он это признает» (цитата по «РИА Новости»).

Американский чиновник также рассказал, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак «в значительной степени согласились с тем, что Украина не станет членом НАТО». Отказ Киева от НАТО является одним из условий России.

24 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдут переговоры между российской и американской делегациями. Стороны, по сообщению Кремля, обсудят проработки перспектив возможной реализации инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря. Госдепартамент США не стал раскрывать имена участников своей делегации. Россию на встрече будут представлять председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа. В российском МИДе заявили, что на переговорах не будет представителей министерства.

Американский президент Дональд Трамп накануне, 21 марта, заявил, что ведутся переговоры о прекращении огня и разделе территорий Украины. По его словам, у сторон уже есть «рамки соглашения».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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