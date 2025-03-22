Уиткофф заявил, что Киев согласился провести выборы

Уиткофф также сказал в интервью о ключевом вопросе конфликта – по его мнению, это статус новых регионов, где жители на референдумах приняли решение, что «хотят находиться под российским правом». Он считает, что центральным вопросом остается признание этого факта Киевом, международным сообществом, а также «способностью Зеленского выжить политически, если он это признает» (цитата по «РИА Новости»).