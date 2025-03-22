Уиткофф заявил, что Киев согласился провести выборы

Уиткофф заявил, что Киев согласился провести выборыКлючевым вопросом украинского конфликта в США считают вопрос территорий
Власти Украины согласились провести президентские выборы, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в интервью Такеру Карлсону.
«Да, они состоятся. Они [украинские власти] уже согласились на это. Выборы на Украине пройдут», – ответил Уиткофф на соответствующий вопрос Карлсона, напомнив, что он важен для России при подписании документов со страной.
Российский президент Владимир Путин много раз подчеркивал, что из-за того что на Украине не были проведены выборы президента в соответствии с законом, Владимир Зеленский не является президентом страны, это прописано в конституции страны. Поэтому подписание мирного соглашения с Украиной на этом этапе будет нелегитимным, указывали власти РФ.
Уиткофф также сказал в интервью о ключевом вопросе конфликта – по его мнению, это статус новых регионов, где жители на референдумах приняли решение, что «хотят находиться под российским правом». Он считает, что центральным вопросом остается признание этого факта Киевом, международным сообществом, а также «способностью Зеленского выжить политически, если он это признает» (цитата по «РИА Новости»).
Американский чиновник также рассказал, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак «в значительной степени согласились с тем, что Украина не станет членом НАТО». Отказ Киева от НАТО является одним из условий России.
24 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдут переговоры между российской и американской делегациями. Стороны, по сообщению Кремля, обсудят проработки перспектив возможной реализации инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря. Госдепартамент США не стал раскрывать имена участников своей делегации. Россию на встрече будут представлять председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа. В российском МИДе заявили, что на переговорах не будет представителей министерства.
Американский президент Дональд Трамп накануне, 21 марта, заявил, что ведутся переговоры о прекращении огня и разделе территорий Украины. По его словам, у сторон уже есть «рамки соглашения».