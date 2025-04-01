Ilta Sanomat: Финляндия рассмотрит открытие границы с РФ не ранее конца года

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга 1 апреля отметил, что между странами было взаимовыгодное сотрудничество, но Финляндия фактически свела отношения к нулю и начала «затаскивать» военную инфраструктуру НАТО на свою территорию. Он также напомнил слова президента РФ Владимира Путина об открытости России к нормализации отношений с тем, кто этого желает.