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Ilta Sanomat: Финляндия рассмотрит открытие границы с РФ не ранее конца года

Ведомости

Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Россией не ранее конца 2025 г., если Евросоюз (ЕС) примет какие-либо решения по поводу отношений с РФ. Об этом пишет финская газета Ilta Sanomat со ссылкой на источники.

По информации издания, у Финляндии уже есть план постепенного открытия своей восточной границы. Это может начаться с грузовых перевозок, ограничения для туристов снимут в последнюю очередь. При этом газета отмечает, что Финляндия не заинтересована в отклонении от линии ЕС и принятии отдельного решения.

Отношения между двумя странами значительно ухудшились в последние годы, особенно на фоне начала российской спецоперации на Украине и последовавшего за этим присоединения Финляндии к НАТО. С 30 сентября 2023 г. республика ограничила въезд российских граждан с целью туризма, позднее были закрыты сухопутные КПП.

1 апреля президент Финляндии Александр Стубб в ходе пресс-конференции заявил, что жителям страны стоит морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией. По его словам, нельзя отменить того факта, что РФ была и будет соседним государством.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга 1 апреля отметил, что между странами было взаимовыгодное сотрудничество, но Финляндия фактически свела отношения к нулю и начала «затаскивать» военную инфраструктуру НАТО на свою территорию. Он также напомнил слова президента РФ Владимира Путина об открытости России к нормализации отношений с тем, кто этого желает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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