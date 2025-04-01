Ilta Sanomat: Финляндия рассмотрит открытие границы с РФ не ранее конца года
Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Россией не ранее конца 2025 г., если Евросоюз (ЕС) примет какие-либо решения по поводу отношений с РФ. Об этом пишет финская газета Ilta Sanomat со ссылкой на источники.
По информации издания, у Финляндии уже есть план постепенного открытия своей восточной границы. Это может начаться с грузовых перевозок, ограничения для туристов снимут в последнюю очередь. При этом газета отмечает, что Финляндия не заинтересована в отклонении от линии ЕС и принятии отдельного решения.
Отношения между двумя странами значительно ухудшились в последние годы, особенно на фоне начала российской спецоперации на Украине и последовавшего за этим присоединения Финляндии к НАТО. С 30 сентября 2023 г. республика ограничила въезд российских граждан с целью туризма, позднее были закрыты сухопутные КПП.
1 апреля президент Финляндии Александр Стубб в ходе пресс-конференции заявил, что жителям страны стоит морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией. По его словам, нельзя отменить того факта, что РФ была и будет соседним государством.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга 1 апреля отметил, что между странами было взаимовыгодное сотрудничество, но Финляндия фактически свела отношения к нулю и начала «затаскивать» военную инфраструктуру НАТО на свою территорию. Он также напомнил слова президента РФ Владимира Путина об открытости России к нормализации отношений с тем, кто этого желает.