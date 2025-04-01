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МИД ФРГ: соглашение США и Украины по ресурсам должно соответствовать законам ЕС

Ведомости

Соглашение о добыче полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами должно соответствовать законодательству Евросоюза (ЕС). Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев, передает Reuters.

По ее словам, у ЕС уже действует собственное соглашение с Украиной о поставках редкоземельных металлов и любые новые договоренности должны учитывать нормы и интересы ЕС. «В конце концов, это наш европейский континент», – подчеркнула глава немецкой дипломатии.

Выступая перед журналистами, Бербок также выразила поддержку позиции, согласно которой Украина должна вести возможные мирные переговоры с «позиции силы».

27 марта новая редакция соглашения о партнерстве между Вашингтоном и Киевом, подготовленная администрацией президента США Дональда Трампа, предусматривает полный контроль Вашингтона над будущими инвестициями в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на территории Украины, сообщал Bloomberg.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский официально отверг проект, назвав его «совершенно другим документом» по сравнению с ранее обсуждавшимися вариантами. По его словам, в предложении содержатся пункты, которые ранее не обсуждались или уже были отклонены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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