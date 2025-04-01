МИД ФРГ: соглашение США и Украины по ресурсам должно соответствовать законам ЕС
Соглашение о добыче полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами должно соответствовать законодательству Евросоюза (ЕС). Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев, передает Reuters.
По ее словам, у ЕС уже действует собственное соглашение с Украиной о поставках редкоземельных металлов и любые новые договоренности должны учитывать нормы и интересы ЕС. «В конце концов, это наш европейский континент», – подчеркнула глава немецкой дипломатии.
Выступая перед журналистами, Бербок также выразила поддержку позиции, согласно которой Украина должна вести возможные мирные переговоры с «позиции силы».
27 марта новая редакция соглашения о партнерстве между Вашингтоном и Киевом, подготовленная администрацией президента США Дональда Трампа, предусматривает полный контроль Вашингтона над будущими инвестициями в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на территории Украины, сообщал Bloomberg.
На следующий день президент Украины Владимир Зеленский официально отверг проект, назвав его «совершенно другим документом» по сравнению с ранее обсуждавшимися вариантами. По его словам, в предложении содержатся пункты, которые ранее не обсуждались или уже были отклонены.