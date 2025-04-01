МИД ФРГ: соглашение США и Украины по ресурсам должно соответствовать законам ЕС

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский официально отверг проект, назвав его «совершенно другим документом» по сравнению с ранее обсуждавшимися вариантами. По его словам, в предложении содержатся пункты, которые ранее не обсуждались или уже были отклонены.