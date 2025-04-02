В ноябре 2024 г. вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг заявление посла Великобритании в стране Эдварда Фергюсона о том, что во время Второй мировой войны Югославию освободили, в главной степени, украинцы. Тогда Вулин отметил, что не знает, как Фергюсон посчитал, какое количество украинцев или русских было в рядах Красной Армии в ходе освобождения Белграда. При этом вице-премьер подчеркнул, что уверен, что никто не считал, «сколько было пилотов англичан, шотландцев, ирландцев или валлийцев в сотнях бомбардировщиков, которые на Пасху 1944 г. бомбили Сербию и убили несколько тысяч сербов». Он также упомянул, что не подсчитано, «к каким нациям принадлежали британские пилоты, наносившие удары по Сербии в 1999 г. снова на Пасху».