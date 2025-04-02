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Вучич назвал ограниченной помощь Красной Армии в освобождении Сербии от нацизма

Ведомости

Сербия получила ограниченную помощь от Красной Армии при освобождении от нацистов, заявил президент Александр Вучич в интервью блогеру Марио Науфалу. Запись их беседы опубликована  на YouTube.

«Мы получили помощь от Красной Армии, но в основном это была наша армия, которая была <...> ограниченный сектор помощи», – сказал Вучич, добавив, что сербы претерпели много страданий.

В ноябре 2024 г. вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг заявление посла Великобритании в стране Эдварда Фергюсона о том, что во время Второй мировой войны Югославию освободили, в главной степени, украинцы. Тогда Вулин отметил, что не знает, как Фергюсон посчитал, какое количество украинцев или русских было в рядах Красной Армии в ходе освобождения Белграда. При этом вице-премьер подчеркнул, что уверен, что никто не считал, «сколько было пилотов англичан, шотландцев, ирландцев или валлийцев в сотнях бомбардировщиков, которые на Пасху 1944 г. бомбили Сербию и убили несколько тысяч сербов». Он также упомянул, что не подсчитано, «к каким нациям принадлежали британские пилоты, наносившие удары по Сербии в 1999 г. снова на Пасху».

Участие в операции по освобождению Белграда в 1944 г. принимали войска второго и третьего Украинских фронтов Красной армии, а также Народно-освободительная армия Югославии. С освобождением столицы был положен конец 1287-дневной немецкой оккупации страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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