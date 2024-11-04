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В Сербии опровергли слова посла Британии об освобождении Югославии украинцами

Ведомости

Вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг заявление посла Великобритании в стране Эдварда Фергюсона о том, что Югославию во время Второй мировой войны освободили преимущественно украинцы.

«Не знаю, как посол Фергюсон высчитал, сколько было украинцев или русских в рядах Красной Армии в ходе освобождения Белграда, но знаю, что никто не считал, сколько было пилотов англичан, шотландцев, ирландцев или валлийцев в сотнях бомбардировщиков, которые на Пасху 1944 года бомбили Сербию и убили несколько тысяч сербов. Так же как мы не считали, к каким нациям принадлежали британские пилоты, наносившие удары по Сербии в 1999 году снова на Пасху», – сказал Вулин (цитата по «РИА Новости»).

Вулин также выразил несогласие со словами посла Великобритании о том, что переход Болгарии на сторону союзников во время войны подтолкнул югославских партизан к борьбе против фашизма в 1944 г. По словам заместителя правительства Сербии, для болгар «традиционно менять сторону» конфликта.

3 ноября посольство России в Сербии ответило на заявление Фергюсона в Telegram-канале.

«Жалко выглядит попытка приписать главную роль в проведении Белградской стратегической наступательной операции одному из народов бывшего СССР – украинцам, которые сейчас цинично используются западниками как саморазрушительный инструмент нанесения стратегического поражения России», – сказано в сообщении посольства.

Дипмиссия РФ в Сербии также отметила, что Лондон пытается искусственно повысить свой вклад в «очищение сербской земли от нацистов».

20 октября президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. В ходе беседы они обсудили 80-ю годовщину освобождения Белграда.

В операции по освобождению Белграда в 1944 г. принимали участие войска 2-го и 3-го Украинских фронтов Красной армии, а также Народно-освободительная армия Югославии. Освобождение столицы положило конец 1287-дневной немецкой оккупации, отмечает портал N1.

В честь 80-летия освобождения в Белграде 20 октября прошли памятные мероприятия, в частности возложение венков к памятнику советским военным на Авале. В нем приняли участие представители сербских министерств, а также посольств России, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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