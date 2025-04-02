Вучич рассказал о тайных переговорах двух мировых лидеров с Путиным
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что не встречался с российским лидером Владимиром Путиным с 2021 г., но ему известно как минимум о двух мировых лидерах, которые тайно говорили с ним. Об этом Вучич рассказал в интервью блогеру Марио Науфалу.
«Я не видел Путина три года, а многие из них разговаривали с ним тайно. Я знаю как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с ним», – уточнил Вучич.
22 марта заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин сообщил, что в рамках ожидаемого визита Вучича в Москву 9 мая запланированы его переговоры с Путиным. На следующий день президент Сербии во время переговоров с Орешкиным подтвердил приверженность Белграда укреплению связей с Москвой.
7 марта Путин и Вучич провели телефонный разговор. Сербский лидер рассказал, что стороны обсудили вопросы предстоящего политического и экономического сотрудничества и подтвердили встречу, которая состоится 9 мая. 5 марта президент РФ поздравил Вучича с 55-летием. Он пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия.