Вучич рассказал о тайных переговорах двух мировых лидеров с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что не встречался с российским лидером Владимиром Путиным с 2021 г., но ему известно как минимум о двух мировых лидерах, которые тайно говорили с ним. Об этом Вучич рассказал в интервью блогеру Марио Науфалу.