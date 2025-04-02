Послание Путина Федеральному собранию вряд ли состоится до майских праздников
Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию вряд ли пройдет раньше майских праздников, таких планов нет. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«По мере конкретизации этих планов мы будем вас информировать», – сказал журналистам представитель Кремля.
В прошлом году двухчасовое послание Путина Федеральному собранию прошло 29 февраля в Гостином дворе. По словам Пескова, обращение президента было высоко оценено общественностью и стало «самым квалифицированным планом развития» страны. В частности, Путин поручил провести налоговые изменения, запустить новые нацпроекты и усовершенствовать прежние, а также открыть кадровую программу «Время героев» для участников спецоперации.