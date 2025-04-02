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Послание Путина Федеральному собранию вряд ли состоится до майских праздников

Ведомости

Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию вряд ли пройдет раньше майских праздников, таких планов нет. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По мере конкретизации этих планов мы будем вас информировать», – сказал журналистам представитель Кремля.

В прошлом году двухчасовое послание Путина Федеральному собранию прошло 29 февраля в Гостином дворе. По словам Пескова, обращение президента было высоко оценено общественностью и стало «самым квалифицированным планом развития» страны. В частности, Путин поручил провести налоговые изменения, запустить новые нацпроекты и усовершенствовать прежние, а также открыть кадровую программу «Время героев» для участников спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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