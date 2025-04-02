Послание Путина Федеральному собранию вряд ли состоится до майских праздников

В прошлом году двухчасовое послание Путина Федеральному собранию прошло 29 февраля в Гостином дворе. По словам Пескова, обращение президента было высоко оценено общественностью и стало «самым квалифицированным планом развития» страны. В частности, Путин поручил провести налоговые изменения, запустить новые нацпроекты и усовершенствовать прежние, а также открыть кадровую программу «Время героев» для участников спецоперации.