В Кремле заявили об открытости к переговорам в ответ на угрозы Трампа о санкциях
Россия остается открытой к мирным переговорам по Украине и соблюдает договоренности с американской стороной о временном моратории на удары по объектам энергетической инфраструктуры, в отличие от Киева. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он отреагировал на обещание президента США Дональда Трампа ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если стороны не смогут выработать соглашение о прекращении украинского конфликта.
«Здесь я не хотел бы комментировать ничего, за исключением того, что президент [РФ Владимир] Путин остается открытым к мирным переговорам, к поискам украинского урегулирования политико-дипломатическими методами», – сказал Песков.
Он подчеркнул, что доказательством этой открытости является соблюдение Россией моратория на удары по объектам энергетики Украины. При этом Киев ежедневно проводит подобные атаки против РФ, сказал Песков.
«Мы продолжим нашу работу с американцами, будем доводить до них терпеливо реальное положение дел и нежелание Киева что-то делать для мира», – отметил пресс-секретарь.
18 марта Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Глава российского государства согласился и сразу же дал военным соответствующую команду, сообщал тогда Кремль. После этого Минобороны РФ регулярно заявляет о нарушении моратория Украиной. Киев, в свою очередь, обвиняет российских военных в ежедневным ударах по территории страны.