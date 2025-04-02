В Кремле заявили об открытости к переговорам в ответ на угрозы Трампа о санкциях

18 марта Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Глава российского государства согласился и сразу же дал военным соответствующую команду, сообщал тогда Кремль. После этого Минобороны РФ регулярно заявляет о нарушении моратория Украиной. Киев, в свою очередь, обвиняет российских военных в ежедневным ударах по территории страны.