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FT: структуры НАТО могут задействовать в операциях ЕС

Ведомости

Страны Европейского союза обсуждают возможность использования структур НАТО для расположения сил на Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников.

По данным газеты, в рамках обсуждаемых планов планируется задействовать командно-контрольные структуры НАТО. Союзные силы будут использовать общие возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки альянса. Об этом FT рассказали пять официальных лиц, имеющих доступ к информации о планах.

По словам источников, соответствующее предложение было одним из нескольких обсуждаемых вариантов и может быть изменено до заключения окончательного соглашения.

По данным FT, западные союзники рассматривают вовлечение НАТО как инструмент, позволяющий косвенно обеспечить участие США и заручиться их негласной поддержкой.

Отмечается, что американский президент Дональд Трамп отказался напрямую участвовать в европейской миссии, при этом военный потенциал США в Европе является неотъемлемой частью всех операций НАТО.

Также в статье говорится, что командно-контрольные структуры НАТО и другие активы могут быть использованы для миссий, не связанных с НАТО, включая миссии, проводимые Евросоюзом, но для этого потребуется единогласное одобрение членов альянса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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