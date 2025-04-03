FT: структуры НАТО могут задействовать в операциях ЕС
Страны Европейского союза обсуждают возможность использования структур НАТО для расположения сил на Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников.
По данным газеты, в рамках обсуждаемых планов планируется задействовать командно-контрольные структуры НАТО. Союзные силы будут использовать общие возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки альянса. Об этом FT рассказали пять официальных лиц, имеющих доступ к информации о планах.
По словам источников, соответствующее предложение было одним из нескольких обсуждаемых вариантов и может быть изменено до заключения окончательного соглашения.
По данным FT, западные союзники рассматривают вовлечение НАТО как инструмент, позволяющий косвенно обеспечить участие США и заручиться их негласной поддержкой.
Отмечается, что американский президент Дональд Трамп отказался напрямую участвовать в европейской миссии, при этом военный потенциал США в Европе является неотъемлемой частью всех операций НАТО.
Также в статье говорится, что командно-контрольные структуры НАТО и другие активы могут быть использованы для миссий, не связанных с НАТО, включая миссии, проводимые Евросоюзом, но для этого потребуется единогласное одобрение членов альянса.