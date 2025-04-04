Песков: США и Иран должны сохранять сдержанность в проблеме ядерного досье
США и Иран должны сохранять абсолютную сдержанность и ориентироваться именно на дипломатические усилия при обсуждении всех вопросов, связанных с иранским ядерным досье, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы считаем, что проблема иранского ядерного досье должна обсуждаться и решаться только политико-дипломатическими средствами», – заявил представитель Кремля, напомнив, что в настоящее время РФ занимается восстановлением отношений с США. Песков уточнил, что и Иран является партнером и союзником России, с которым имеются развитые и многопрофильные отношения.
Американо-иранские отношения серьезно обострились после того, как верховный лидер Ирана Али Хаменеи 8 марта отклонил предложение президента США Дональда Трампа возобновить переговоры по иранской ядерной программе. Выступая перед иранскими высокопоставленными чиновниками, Хаменеи заявил, что Тегеран не согласится вести диалог под внешним давлением и принуждением, а выполнение условий затронет обороноспособность и позиции Ирана на международной арене.
За сутки до этого, 7 марта, Трамп в интервью Fox News сообщил, что направил Хаменеи письмо с предложением заключить новую ядерную сделку, и предупредил о последствиях в случае отказа от его предложения. Хотя Трамп не раскрыл содержание письма, источники Axios сообщили, что в нем Белый дом дал Тегерану срок в два месяца на заключение новой сделки, пригрозив в противном случае началом боевых действий. Поэтому, по словам собеседников издания, США перебросили несколько бомбардировщиков B-2 на военную базу Диего-Гарсия на Маврикии в Индийском океане.
В начале марта источники Bloomberg сообщили, что Москва согласилась помочь Вашингтону в переговорах с Тегераном по иранской ядерной программе. По словам собеседников агентства, Трамп обратился с такой просьбой к российскому лидеру Владимиру Путину во время телефонного разговора 12 февраля. Через несколько дней этот же вопрос обсуждали делегации из России и США на первых за три года переговорах в Эр-Рияде, писал Bloomberg.