Песков: США и Иран должны сохранять сдержанность в проблеме ядерного досье

За сутки до этого, 7 марта, Трамп в интервью Fox News сообщил, что направил Хаменеи письмо с предложением заключить новую ядерную сделку, и предупредил о последствиях в случае отказа от его предложения. Хотя Трамп не раскрыл содержание письма, источники Axios сообщили, что в нем Белый дом дал Тегерану срок в два месяца на заключение новой сделки, пригрозив в противном случае началом боевых действий. Поэтому, по словам собеседников издания, США перебросили несколько бомбардировщиков B-2 на военную базу Диего-Гарсия на Маврикии в Индийском океане.