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Песков: США и Иран должны сохранять сдержанность в проблеме ядерного досье

Ведомости

США и Иран должны сохранять абсолютную сдержанность и ориентироваться именно на дипломатические усилия при обсуждении всех вопросов, связанных с иранским ядерным досье, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что проблема иранского ядерного досье должна обсуждаться и решаться только политико-дипломатическими средствами», – заявил представитель Кремля, напомнив, что в настоящее время РФ занимается восстановлением отношений с США. Песков уточнил, что и Иран является партнером и союзником России, с которым имеются развитые и многопрофильные отношения.

Американо-иранские отношения серьезно обострились после того, как верховный лидер Ирана Али Хаменеи 8 марта отклонил предложение президента США Дональда Трампа возобновить переговоры по иранской ядерной программе. Выступая перед иранскими высокопоставленными чиновниками, Хаменеи заявил, что Тегеран не согласится вести диалог под внешним давлением и принуждением, а выполнение условий затронет обороноспособность и позиции Ирана на международной арене.

За сутки до этого, 7 марта, Трамп в интервью Fox News сообщил, что направил Хаменеи письмо с предложением заключить новую ядерную сделку, и предупредил о последствиях в случае отказа от его предложения. Хотя Трамп не раскрыл содержание письма, источники Axios сообщили, что в нем Белый дом дал Тегерану срок в два месяца на заключение новой сделки, пригрозив в противном случае началом боевых действий. Поэтому, по словам собеседников издания, США перебросили несколько бомбардировщиков B-2 на военную базу Диего-Гарсия на Маврикии в Индийском океане.

В начале марта источники Bloomberg сообщили, что Москва согласилась помочь Вашингтону в переговорах с Тегераном по иранской ядерной программе. По словам собеседников агентства, Трамп обратился с такой просьбой к российскому лидеру Владимиру Путину во время телефонного разговора 12 февраля. Через несколько дней этот же вопрос обсуждали делегации из России и США на первых за три года переговорах в Эр-Рияде, писал Bloomberg.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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