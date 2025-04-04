Премьер-министр Канады: Оттава готова заменить США в роли мирового лидера

2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25%-ных пошлин на импорт автомобилей с 3 апреля, а также на автозапчасти, произведенные за пределами США. Импортеры автомобилей, подпадающих под преференции USMCA (Соглашение США, Мексики и Канады о свободной торговле), могут подать в минфин США документы о доле американских комплектующих. Если одобрено, 25%-ная пошлина применяется только к стоимости иностранных деталей, рассчитанной как разница между общей стоимостью авто и стоимостью американских компонентов, отмечается в постановлении президента.