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Премьер-министр Канады: Оттава готова заменить США в роли мирового лидера

Ведомости

Канада готова взять на себя роль глобального лидера вместо США, заявил премьер-министр страны Марк Карни. Его слова передает The New York Times.

«Если Соединенные Штаты больше не хотят быть лидерами, это сделает Канада», – подчеркнул Карни. Он также объявил о намерении собрать «коалицию стран-единомышленников», которые ищут альтернативу Вашингтону в международной политике и экономике.

По словам премьера, эпоха, когда США формировали экономические союзы на основе доверия и защищали свободную торговлю, осталась в прошлом. «Это трагедия, но это и новая реальность», – отметил он.

The New York Times сообщает, что Канада ввела 25%-ную пошлину на легковые и грузовые автомобили американского производства. Эти меры стали ответом на тарифы, которые администрация Трампа ввела против канадских транспортных средств. По словам Карни, новые пошлины должны нанести минимальный ущерб Канаде и максимальный – США.

Отмечается, что благодаря введенным мерам Оттава получит около $5,7 млрд, которые направят на поддержку работников и компаний, пострадавших от американской политики.

2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25%-ных пошлин на импорт автомобилей с 3 апреля, а также на автозапчасти, произведенные за пределами США. Импортеры автомобилей, подпадающих под преференции USMCA (Соглашение США, Мексики и Канады о свободной торговле), могут подать в минфин США документы о доле американских комплектующих. Если одобрено, 25%-ная пошлина применяется только к стоимости иностранных деталей, рассчитанной как разница между общей стоимостью авто и стоимостью американских компонентов, отмечается в постановлении президента.

На следующий день после подписания указа стало известно, что автомобильный холдинг Stellantis приостановит работу некоторых заводов в Канаде и Мексике из-за американских пошлин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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