Премьер-министр Канады: Оттава готова заменить США в роли мирового лидера
Канада готова взять на себя роль глобального лидера вместо США, заявил премьер-министр страны Марк Карни. Его слова передает The New York Times.
«Если Соединенные Штаты больше не хотят быть лидерами, это сделает Канада», – подчеркнул Карни. Он также объявил о намерении собрать «коалицию стран-единомышленников», которые ищут альтернативу Вашингтону в международной политике и экономике.
По словам премьера, эпоха, когда США формировали экономические союзы на основе доверия и защищали свободную торговлю, осталась в прошлом. «Это трагедия, но это и новая реальность», – отметил он.
The New York Times сообщает, что Канада ввела 25%-ную пошлину на легковые и грузовые автомобили американского производства. Эти меры стали ответом на тарифы, которые администрация Трампа ввела против канадских транспортных средств. По словам Карни, новые пошлины должны нанести минимальный ущерб Канаде и максимальный – США.
Отмечается, что благодаря введенным мерам Оттава получит около $5,7 млрд, которые направят на поддержку работников и компаний, пострадавших от американской политики.
2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25%-ных пошлин на импорт автомобилей с 3 апреля, а также на автозапчасти, произведенные за пределами США. Импортеры автомобилей, подпадающих под преференции USMCA (Соглашение США, Мексики и Канады о свободной торговле), могут подать в минфин США документы о доле американских комплектующих. Если одобрено, 25%-ная пошлина применяется только к стоимости иностранных деталей, рассчитанной как разница между общей стоимостью авто и стоимостью американских компонентов, отмечается в постановлении президента.
На следующий день после подписания указа стало известно, что автомобильный холдинг Stellantis приостановит работу некоторых заводов в Канаде и Мексике из-за американских пошлин.