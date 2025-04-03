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Stellantis закроет заводы в Канаде и Мексике из-за американских пошлин

Ведомости

Автомобильный холдинг Stellantis приостановит работу некоторых заводов в Канаде и Мексике из-за американских пошлин, сообщил телеканал CNBC.

Со слов представителя по связям с общественностью компании Йерун Мааса, компания продолжает оценивать последствия недавно объявленных пошлин США на импортные автомобили и намерена взаимодействовать с администрацией США по этим изменениям. В автохолдинге заявили, что немедленные действия включают также временную остановку производства.

По словам пресс-секретаря компании, из-за этого решения около 900 сотрудников, представляющих интересы США на вспомогательных заводах, будут временно уволены. Примерно 4500 почасовых работников на канадском заводе также будут сокращены. Сотрудники мексиканского завода по-прежнему будут приходить на работу, но не будут производить автомобили в соответствии с условиями контрактов.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25%-ных пошлин на импорт автомобилей, а также на автозапчасти, произведенные за пределами США, ограничения вступят в силу не позднее 3 мая.

Компании Porsche и Mercedes-Benz могут потерять до $3,7 млрд из-за пошлин, введенных США. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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