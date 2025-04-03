Stellantis закроет заводы в Канаде и Мексике из-за американских пошлин
Автомобильный холдинг Stellantis приостановит работу некоторых заводов в Канаде и Мексике из-за американских пошлин, сообщил телеканал CNBC.
Со слов представителя по связям с общественностью компании Йерун Мааса, компания продолжает оценивать последствия недавно объявленных пошлин США на импортные автомобили и намерена взаимодействовать с администрацией США по этим изменениям. В автохолдинге заявили, что немедленные действия включают также временную остановку производства.
По словам пресс-секретаря компании, из-за этого решения около 900 сотрудников, представляющих интересы США на вспомогательных заводах, будут временно уволены. Примерно 4500 почасовых работников на канадском заводе также будут сокращены. Сотрудники мексиканского завода по-прежнему будут приходить на работу, но не будут производить автомобили в соответствии с условиями контрактов.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25%-ных пошлин на импорт автомобилей, а также на автозапчасти, произведенные за пределами США, ограничения вступят в силу не позднее 3 мая.