Премьер-министр Японии готовится обсудить с Трампом ситуацию с тарифами

2 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о введении самых масштабных за последние 100 лет пошлин в отношении практически всего импорта США. Базовая ставка составит 10%, для отдельных стран введены зеркальные пошлины, которые рассчитаны на основе торгового дефицита с этими государствами. Самая высокая ставка – 49% – будет действовать на импорт из Камбоджи. На втором месте по размеру пошлины – Вьетнам (46%). Для Японии ставка составит 24%.