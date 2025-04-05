Премьер-министр Японии готовится обсудить с Трампом ситуацию с тарифами
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба сообщил о приготовлениях к телефонным переговорам с президентом США Дональдом Трампом по поводу его тарифных мер. Об этом пишет The Japan Time.
На 45-минутной встрече с партийными лидерами Исиба также рассказал о плане создания министерского совета для обсуждения ответных мер на введение тарифов.
«Это национальный кризис, поэтому нам нужно выработать межпартийный подход к решению этой проблемы», – сказал Исиба на встрече, призвав к сотрудничеству лидеров других партий.
Японский премьер также подчеркнул, что намерен принять все возможные меры, чтобы смягчить последствия тарифов США для малых и средних компаний.
2 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о введении самых масштабных за последние 100 лет пошлин в отношении практически всего импорта США. Базовая ставка составит 10%, для отдельных стран введены зеркальные пошлины, которые рассчитаны на основе торгового дефицита с этими государствами. Самая высокая ставка – 49% – будет действовать на импорт из Камбоджи. На втором месте по размеру пошлины – Вьетнам (46%). Для Японии ставка составит 24%.